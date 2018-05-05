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美國社企先驅茱蒂威克斯：商業是我表達愛的方式

2018-05-05 16:31聯合報 記者章凱閎╱即時報導

1983年，茱蒂威克斯（Judy Wicks）在費城山森街開了一間小咖啡館，不久以後，她就在自己的臥室衣櫥門上，掛了一句「早安，美麗的商業。」而在往後35年，她每一天都在努力，讓商業綻放出美麗的結果。

威克斯今天於首屆亞太社企高峰會上發表短講。她是美國知名的社企先鋒，她經營的「白狗咖啡館」被譽為全美「最慷慨的25間公司」，因為這間咖啡館不只服務客人，也服務社區、服務大自然。

威克斯說，「白狗咖啡館」的食物固然美味，但讓它與眾不同的，是對於族群的包容性。

餐廳不時會舉辦交流會，有女同志伴侶分享同志婚姻的經驗；有更生人與社區民眾一起種菜，切磋園藝知識；在原住民感恩節上，有族人運用古老的智慧，料理在地的玉米、豆子、番茄等食材，比火雞更可口。餐館裡像是有著一張60億人都坐得下的餐桌。

不只關懷人，「白狗咖啡館」也關懷動物。威克斯拿出一張照片，一位從事放牧業的女孩正親吻著自己的羊，「她告訴我，當羊過得很好，牠生產的羊奶與起司也更甜美了。」威克斯說，不論是雞蛋、肉品或乳品，全來自動物友善的業者。

「商業是我表達愛的方式。」威克斯說，商業的真諦，是人們用創新、關懷與能量，注入一個地方所需的產品與服務。

如今，「白狗咖啡館」年銷售額達500萬美元，養活了100名員工。曾有人告訴威克斯，經營企業只有二條路，成長或是死去（Grow or Die）；但她堅持不開分店，因為她與社區居民、合作農民的關係是獨一無二的，不能複製。

威克絲形容，一間成功的企業，像是一座森林的母樹，它的根基能提供養分給更多的小企業，共同壯大社區。因此，她扶助在地棉花農，轉型成衣廠；她也協助清潔用品製造商，改生產環保洗髮精與乳液。

甚至，有在地的競爭者，問她能否釋出自家餐廳的供應商名單？「我曾經猶豫，這樣我的利潤不也就分出去了嗎？」但她回想初衷，仍點頭答應。

「沒有所謂唯一的永續事業，我們每一個人，都是在地、永續經濟體的一部份。」威克斯說。

「商業以金錢為目標的現實必須改變，反過來，我們要以一個區域的健康作為指標。」威克斯相信，當利益競爭改變成合作，所有的壟斷也轉變為共享時，「所有的恐懼也能化成愛。」

咖啡館社企同志
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