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入住星級旅館 有機會抽中東京來回機票

2018-05-05 10:18聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局5月推出「星星知我心，感動你的心」活動，消費者可到「星級旅館粉絲專頁」，查詢全台百家星級旅館參加活動。即日起至107年5月31日止，凡入住全台精選之星級旅館，即可享溫馨5月住宿優惠，以及東京來回機票及百張星級旅館住宿券抽獎機會。

觀光局表示，自2009年推動星級旅館評鑑制度以來，積極推廣星級旅館品牌認同感，為精準接軌國際市場，參考美國AAA評鑑制度，以國際共通的評量為標準。但在行銷推廣過程中，特別強調業者的品牌特色，提升整體服務價值，打破星級的藩籬，只要用心就是好旅館。

觀光局表示，每年持續宣傳星級旅館優質住宿服務，今年於海內外規劃各種行銷推廣活動，打造台灣旅館業的優質品牌及提高星級旅館的能見度。讓全台近500間星級旅館獲更多品牌認同與好感度，進而提升住房率。

首波品牌推廣活動5月份起開始，凡入住全台百家精選星級旅館，除可享優質住宿優惠外，至「星級旅館」臉書粉絲專頁上傳「手比愛心」照片並留下對家人朋友表達愛意的一句話，就可擁有一次華航東京來回機票（每位得獎者1張，計3個名額），以及百張星級旅館住宿券的抽獎機會，活動辦法以網頁公告為準。

觀光局同時舉辦 「大讚跟我去旅行，大賺旅遊金」活動，6月18日前依照活動規範上傳旅遊紀錄到活動網頁，就可參加抽獎，最高可以獲得3萬元旅遊金等獎品，觀看過投稿者影片及按讚的網友，也可參加國內離島機票抽獎，詳情請至交通部觀光局關注活動流程。

參加「星星知我心，感動你的心」活動，體驗各家住宿星級旅館，活動辦法詳見「星級旅館STAR HOTEL」粉絲專頁

觀光局5月推出「星星知我心，感動你的心」，可抽東京來回機票。圖／觀光局提供
觀光局5月推出「星星知我心，感動你的心」，可抽東京來回機票。圖／觀光局提供
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