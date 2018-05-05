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強強聯手新趨勢 通路攜手品牌掀零售革命

2018-05-05 00:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近期科技品牌為了更貼近在地消費者，紛紛與在地3C通路聯手合作，推出獨家體驗櫃點與行銷方案，希望透過本來就遍及全台的門市店點，可快速提升品牌能見度；而對在地通路而言，藉由與國際品牌的合作，除了對業績成長有直接的挹注，對品牌形象拓展或是轉型也有幫助。

華為近期即宣布，除了近期陸續已開幕的四家品牌體驗店、專賣店及快閃店外，更與順發3C進行全面性策略合作，包括在業務銷售、行銷合作、專區專櫃、實機體驗、產品教育訓練及社會公益等各個面向。現在在全台順發3C重要指定門市都可以買得到華為全系列產品，包括智慧手機、筆記型電腦、平板電腦以及穿戴裝置等，而順發3C指定重點門市也將培訓華為產品銷售達人與筆電銷售菁英，隨時為消費者介紹產品特色與使用說明，在順發3C的線上商城 「isunfar購物網」更將不定期推出華為獨家限量商品。

而今年二月小米也宣布與全國電子攜手成為戰略夥伴，於全台全國電子門市設置小米商品專區，販售包括米家IH電子鍋、米家掃地機器人、小米空氣淨化器2、米家LED智慧檯燈、小米體重計等熱銷款米家智慧家電。全國電子表示，透過與消費者關注的熱門品牌合作，對來客數與銷售業績都有明顯成長，但終極目標是想要讓品牌形象更有活力、更年輕化，未來也不排斥與其他品牌合作推出更多專屬體驗櫃點。

目前全台全國電子門市均設置小米商品專區，販售熱銷款米家智慧家電商品。記者黃筱晴／...
目前全台全國電子門市均設置小米商品專區，販售熱銷款米家智慧家電商品。記者黃筱晴／攝影
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HUAWEI Matebook X即日起在全省順發3C門市主力銷售，售價39,9...
HUAWEI Matebook X即日起在全省順發3C門市主力銷售，售價39,900元起。圖／華為提供
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