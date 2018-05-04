韓妝新貨搶奪視線！正韓窗簾圖騰躍上彩妝盒

2018-05-04 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



韓妝設計向來花招百出，現在就連韓系潮流女子家裡一定要有的正韓窗簾都成了彩妝盒的新設計！innisfree今年與首爾潮流女子生活品味指標品牌Kitty bunny pony聯名，讓大膽幾何設計躍上My palette彩妝盒，讓美妝控能時時炫耀正韓品味。

Kitty bunny pony（簡稱KBP）2008年創立於首爾，以幾何圖形、印花及自然植物為主題，加上各種色彩的碰撞，帶來充滿個性的視覺體驗，推出的商品從衣物到窗簾都有，innisfree X Kitty bunny pony My palette限量彩妝盒結合2018年Pantone大勢紫色及KBP的幾何設計，4格款售價230元、8格款售價300元。

ETUDE HOUSE落櫻紛飛限定彩妝系列重新捕捉腳步遠去的賞櫻美景，以繁櫻燦爛綻放的日夜場景色彩為設計元素，全系列共3款、14個品項，其中品牌經典的好眼色～百搭造型眼彩盤集結晨櫻粉與夜櫻紫色彩推出兩款限定色，並印上櫻花立體壓紋；開啟訂製自組熱潮的自作主妝系列水漾及絲柔唇膏、巧盒，改頭換面新加入1色具金屬光感的落櫻紛飛～琉璃光水漾唇膏、5色落櫻紛飛～輕時尚絲柔唇膏、6款落櫻紛飛～時尚造型唇屬巧盒，除了融入隨風飄揚的粉櫻日夜景色造型、深淺層次的限定櫻花色澤之外，連唇膏本體都是立體櫻花造型。

即日起至5月19日至ETUDE HOUSE消費滿1,000元且包含落櫻紛飛限量彩妝系列任一款，加贈Sugar & Jam落櫻紛飛粉紅保溫杯。