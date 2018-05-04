親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

拔管風波延燒：只有校董作主，哪來校園民主？

小王子展覽超童趣 溫貞菱、傅孟柏巧扮狐狸、小王子

2018-05-04 16:22聯合報 記者孫曼╱即時報導

《小王子》（Le Petit Prince）的故事，自1943年以來已經翻譯成250多種語言、銷售超過1.4億本，感動無數人。為慶祝法國名作家安東尼聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）膾炙人口的這本童話出版75周年，書寫工具精品品牌萬寶龍特別以此著作為靈感，本月初於紐約發表了大師傑作Meisterstück系列小王子書寫工具，向想像力致敬，並於5月4日起至5月13日止於台北信義新天地A11館與不同領域的藝術家合作，舉辦為期10天的「想像力．從星出發」小王子特展。金鐘影帝影后傅孟柏與温貞菱巧妙演出狐狸與小王子，為展覽揭開序幕，同時也展出自己的創作。

以迷你劇集《最後的詩句》一同獲得第52屆金鐘獎男、女主角的傅孟柏與温貞菱這次現場朗讀扮演小王子和「狐狸小姐」。正在俄國進修的溫貞菱特地將自己珍藏的俄國手工狐狸娃娃帶來現場。她表示自己最鍾愛的段落就是小王子和狐狸要分別的時候，狐狸對小王子說，最重要的東西要用心才看得見，用眼睛是看不到的。而她的創作也以她和家貓「溫毛」互相豢養的過程為主題，展出雙方初次見面、還在互相適應、以及現在安逸相處的照片。

傅孟柏的作品則是一幅水墨畫，遠看像朵花，但其實是一顆高麗菜，上面有一隻小瓢蟲。他表示自己對於小王子在不同星球間的冒險十分著迷，一顆星只住一個人的安排展現了人既孤單又自在的狀態，接近他的人生觀。對他畫中的瓢蟲來說那朵高麗菜就是全世界，反映了書中每個星球的人自以為是世界中心的觀點，小王子的出現則提供了另一種思考的角度。除了溫貞菱與傅孟柏，現場更展出劉耕名、紀人豪、李霽、廖柏雅、葉曄及歐陽靖等6位新銳藝術家以小王子為靈感的星球創作，並有手作區可以製作狐狸造型書籤。展覽期間週末假期（5/5、5/6、5/12、5/13）前往新光三越信義A9館1F萬寶龍專賣店，由櫃上工作人員協助填寫資料，還可免費獲得限量造型氣球一枚。

展覽訊息

萬寶龍「想像力．從星出發」小王子特展

時間：5月5日起至5月13日止

地點：台北信義新天地A11館1樓（免費入場）

萬寶龍「想像力．從星出發」小王子特展，展區入口猶如一本故事書，走入小王子的奇幻旅...
萬寶龍「想像力．從星出發」小王子特展，展區入口猶如一本故事書，走入小王子的奇幻旅程。圖／萬寶龍提供
分享
硬體字書寫加葉曄流暢的筆觸寫出一顆充滿溫度的文字星球「想像力大於知識」，透過手寫...
硬體字書寫加葉曄流暢的筆觸寫出一顆充滿溫度的文字星球「想像力大於知識」，透過手寫的句子彰顯出純真孩子的想像力是令人嚮往的，也是每個人與生俱來的超能力。圖／萬寶龍提供
分享
植物空間設計師李霽帶領質物霽畫團隊一同創造出宛如置身小王子書中奇幻星球的「In-...
植物空間設計師李霽帶領質物霽畫團隊一同創造出宛如置身小王子書中奇幻星球的「In-Side-Out」，呈現出小王子的宇宙觀。圖／萬寶龍提供
分享
萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子款#146筆記本，2,600元...
萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子款#146筆記本，2,600元。圖／萬寶龍提供
分享
傅孟柏及温貞菱與自己的創作合影。圖／萬寶龍提供
傅孟柏及温貞菱與自己的創作合影。圖／萬寶龍提供
分享
萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子珍貴樹脂款LeGrand鋼筆，...
萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子珍貴樹脂款LeGrand鋼筆，28,600元。圖／萬寶龍提供
分享
新一代塗鴉藝術創作者紀人豪，打造充滿想像力的兜圈圈星系「一圈子」。圖／萬寶龍提供
新一代塗鴉藝術創作者紀人豪，打造充滿想像力的兜圈圈星系「一圈子」。圖／萬寶龍提供
分享
新生代金鐘影帝傅孟柏，及實力派影后温貞菱分別演出小王子和狐狸，出席萬寶龍「想像力...
新生代金鐘影帝傅孟柏，及實力派影后温貞菱分別演出小王子和狐狸，出席萬寶龍「想像力．從星出發」小王子特展。圖／萬寶龍提供
分享

藝術家高麗菜書寫
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

范冰冰和舒淇都愛桶狀小包 范爺款喊價4萬還不一定買到

2018-05-04 16:35

國立大學彷如天上星星 恆春工商3學生摘星成功

2018-05-04 15:21

旅展登場搶便宜 飛紐澳可省5000元

2018-05-04 12:33

小S揚言要用20年 這聯名包款系列昆凌也有一個

2018-05-04 11:56

近千封來自水深6米的傳情 澎湖海底郵筒千里遞送

2018-05-04 11:54

母親節寵愛媽咪 聲寶家電為您獻心意

2018-05-04 11:14

禮遇辛勞媽咪 禮客OUTLET狠殺1折

2018-05-04 11:13

安馨幸福健檢 4大主題顧健康

2018-05-04 11:12

雪印高鈣低脂奶粉 維持靈活行動力

2018-05-04 11:12

媽媽萬能全靠它 Panasonic小家電

2018-05-04 11:11

搶攻最高顏值頭銜 王陽明PK三星QLED量子電視

2018-05-04 09:01

帆布、草編、印花…野餐時尚 不可不知

2018-05-04 00:07

JADEGIA翡翠 詮釋溫柔的媽咪

2018-05-03 23:21

三星QLED量子電視 高畫質+高顏值

2018-05-03 23:18

SWAROVSKI寵媽 吳速玲頸上添花

2018-05-03 23:03

世界第七好吃快煮麵！ 老媽拌麵實體店今起試賣

2018-05-03 22:51

就是狂！Tiffany直接把這城市變藍了

2018-05-03 19:17

台北旅展周五登場 6大飯店餐券最低半價可入手

2018-05-03 18:02

劉詩詩穿SANDRO的T恤好可愛 今夏洋溢摩洛哥風情

2018-05-03 18:00

曾之喬混搭點睛品迎向30歲 時尚展覽期間限定

2018-05-03 17:41

線上旅展2折起！郵輪萬元有找 澳門商務艙機票1元起標

2018-05-03 17:27

環球影城、迪士尼門票「買1送1」 可樂旅遊4日開賣

2018-05-03 15:39

香蕉魚書店豆本台中巡迴展 推限量香蕉魚冰品！

2018-05-03 15:31

登出台北－從日常下線 化身城市級遊戲玩家！

2018-05-03 15:29

日本mt紙膠帶來台開展！全球獨賣「台味」限定款連發

2018-05-03 15:24

超市寵愛媽咪端名店蛋糕 祭滿千送百、宅配免運費

2018-05-03 15:20

致命超細懸浮微粒傷害大 台灣無抽菸肺癌患者增加

2018-05-03 14:44

時尚品牌試水溫 期間快閃店玩創意

2018-05-03 14:10

送模型不夠看！7-11集點抽「真的」HONDA重機

2018-05-03 14:01

店中店美食新概念！ 點牛排套餐送米蘭百年甜點COVA

2018-05-03 13:22

睽違20年 當代劇場今明兩天再開論壇

2018-05-03 11:37

珠寶設計師楊傳苓操刀 配飾品牌GLY快閃新光三越

2018-05-03 11:26

一次滿足各種需求 飛利浦居家清潔新品全線登場

2018-05-03 10:31

MIKIMOTO 讓母女一起當「掌上珍珠」

2018-05-02 23:53

TOYOTA VIOS 小改更大器 安全不陽春

2018-05-02 23:04

打造京都風和牛料亭 樂軒進軍信義區百貨

2018-05-02 21:46

這次不賣瑞士刀 Victorinox時尚廚刀體驗店快閃登場

2018-05-02 21:31

香奈兒N°5 L’EAU清新晨露　兩種時尚新玩法

2018-05-02 21:28

夏日冰淇淋色彩般的包款 繽紛上架

2018-05-02 20:41
看更多

熱門文章

什麼都賣！好市多「百萬金條」登場 網：價格很不錯！

2018-05-04 09:19

國內首見！萬里隧道將採「平均速率」科技執法

2018-05-04 13:12

廠商驚傳大量解雇 故宮南院副院長：將衝擊營運

2018-05-04 14:05

台北旅展周五登場 6大飯店餐券最低半價可入手

2018-05-03 18:02

禁帶外食還硬叫外送 老闆娘霸氣外露高EQ回應奧客

2018-05-04 13:17

眼鏡蛇頻出沒基隆情人湖 大型社區都有住戶驚

2018-05-03 18:58

男子異想天開與懶熊自拍 慘遭活活咬死

2018-05-04 10:44

金門出現疑似麻疹個案？衛生局：檢驗報告6日出爐

2018-05-03 17:55

影／熱得像夏天！吳德榮：周日高溫更上看35度

2018-05-04 06:47

台南06：19地震 規模4.0

2018-05-04 06:39

不滿拔管！ 馬英九籲蔡英文指示教育部「收回成命」

2018-05-04 15:41

雙北吃到飽定期票 半個月318件異常扣款

2018-05-03 22:54

新竹馬偕打錯疫苗 隱瞞3個月

2018-05-04 00:42

這裡有洋蔥！中油直營店挺農民 開賣1萬袋洋蔥

2018-05-04 10:19

桃捷將招募127名新血 高薪上看70K

2018-05-04 10:32

【小孟塔羅】2018 年中會有什麼好事發生？

2018-05-04 10:08

梅雨何時來？ 氣象專家：近2周盼無影

2018-05-04 09:33

鋒面遠離…北台灣低溫19度 出門添件薄外套

2018-05-04 05:02

劉詩詩穿SANDRO的T恤好可愛 今夏洋溢摩洛哥風情

2018-05-03 18:00

今日星座運勢／牡羊 適當紓壓 避免過度壓榨自己

2018-05-04 00:00

相處之道／沒說清楚不准睡

2018-05-04 06:00

水下11.5米！世界最深海底郵筒 綠島啟用

2018-05-04 11:40

今起好天氣！下周二鋒面到 全台將有雷雨

2018-05-04 08:19

袋貂媽媽救子 狠咬擊退蟒蛇

2018-05-04 11:49

鋒面快閃 北台灣明天清晨仍涼白天回暖

2018-05-03 20:18

曾之喬混搭點睛品迎向30歲 時尚展覽期間限定

2018-05-03 17:41

肺阻塞一年奪逾6千命 孫越也受苦

2018-05-03 17:35

吳德榮：下周鋒面水氣強且較多 可能短時強降水

2018-05-03 21:35

影／包甜！大紅西瓜怎麼選？農委會教六招

2018-05-04 13:50

日女來台買茶飲喝到大蜈蚣 腹瀉驚：再也不喝！

2018-05-04 16:00

女性成長／年齡與母親

2018-05-04 06:00

我愛一個人煮／麵糊麵糰做蛋餅

2018-05-04 06:00

威力彩、雙贏彩、今彩539開獎號碼看這裡

2018-05-03 21:14

影／三高患者推拿按摩要小心 不小心可能要命

2018-05-04 07:19

小S揚言要用20年 這聯名包款系列昆凌也有一個

2018-05-04 11:56

12生肖都要看！屬於你的8字愛情箴言

2018-05-04 08:50

全台郵局電腦當機 14年前同天也遭「殺手」攻擊

2018-05-04 00:42

世界第七好吃快煮麵！ 老媽拌麵實體店今起試賣

2018-05-03 22:51

影／不解米其林熱潮 柯文哲：排隊超過5分鐘就不吃

2018-05-04 12:43

一解「公主病」女孩 其雙親不一定對她特別寵愛

2018-05-04 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top