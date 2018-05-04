小王子展覽超童趣 溫貞菱、傅孟柏巧扮狐狸、小王子

2018-05-04 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



《小王子》（Le Petit Prince）的故事，自1943年以來已經翻譯成250多種語言、銷售超過1.4億本，感動無數人。為慶祝法國名作家安東尼聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）膾炙人口的這本童話出版75周年，書寫工具精品品牌萬寶龍特別以此著作為靈感，本月初於紐約發表了大師傑作Meisterstück系列小王子書寫工具，向想像力致敬，並於5月4日起至5月13日止於台北信義新天地A11館與不同領域的藝術家合作，舉辦為期10天的「想像力．從星出發」小王子特展。金鐘影帝影后傅孟柏與温貞菱巧妙演出狐狸與小王子，為展覽揭開序幕，同時也展出自己的創作。

以迷你劇集《最後的詩句》一同獲得第52屆金鐘獎男、女主角的傅孟柏與温貞菱這次現場朗讀扮演小王子和「狐狸小姐」。正在俄國進修的溫貞菱特地將自己珍藏的俄國手工狐狸娃娃帶來現場。她表示自己最鍾愛的段落就是小王子和狐狸要分別的時候，狐狸對小王子說，最重要的東西要用心才看得見，用眼睛是看不到的。而她的創作也以她和家貓「溫毛」互相豢養的過程為主題，展出雙方初次見面、還在互相適應、以及現在安逸相處的照片。

傅孟柏的作品則是一幅水墨畫，遠看像朵花，但其實是一顆高麗菜，上面有一隻小瓢蟲。他表示自己對於小王子在不同星球間的冒險十分著迷，一顆星只住一個人的安排展現了人既孤單又自在的狀態，接近他的人生觀。對他畫中的瓢蟲來說那朵高麗菜就是全世界，反映了書中每個星球的人自以為是世界中心的觀點，小王子的出現則提供了另一種思考的角度。除了溫貞菱與傅孟柏，現場更展出劉耕名、紀人豪、李霽、廖柏雅、葉曄及歐陽靖等6位新銳藝術家以小王子為靈感的星球創作，並有手作區可以製作狐狸造型書籤。展覽期間週末假期（5/5、5/6、5/12、5/13）前往新光三越信義A9館1F萬寶龍專賣店，由櫃上工作人員協助填寫資料，還可免費獲得限量造型氣球一枚。

展覽訊息

萬寶龍「想像力．從星出發」小王子特展

時間：5月5日起至5月13日止