行動通訊3月申訴量 亞太電信最多

2018-05-03 12:08 中央社 台北3日電



NCC今天公布3月通訊消費申訴分析報告，以行動通訊類來看，3G加上4G申訴量最多的為亞太電信，共228件，占總申訴量29.23%。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布3月通訊消費申訴分析報告，包括消費爭議數量、申訴類別等資料分析數據，其中在行動通訊類部分，臨櫃申訴案件有242件、公文轉件538件，總計780件，依3G及4G申訴對象進行分析，3G案件數以台灣大哥大最多共15件，由3G加上4G申訴總量來看，亞太電信申訴量最高。

NCC統計資料顯示，跟去年3月同期相比，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信申訴量都有明顯降低，其中又以中華電信25%降幅最大；至於亞太電信、台灣之星申訴量則大幅增加，增幅分別為90%、62%。

NCC表示，依照申訴案件類別來看，以通訊連線品質類案件數最多，共434件占55.64%，其次為申裝異動續約類，共94件占12.05%、客服問題類共36件占4.62%。

以五大電信業者平均處理時間、處理中未結案數進行分析來看，案件平均處理時間依序為亞太電信14.5天、台灣之星11.5天、遠傳10.4天、台灣大哥大9.3天、中華電信9.3天；處理中未結案案件依序為亞太電信60件、台灣之星16件、中華電信3件。

另外，在固網申訴量統計部分，3月申訴案件有57件，其中又以中華電信最多，共55件占比96.49%。

NCC表示，為提升服務品質、減少申訴案件數量，將會持續跟電信業者召開「討論業者客服處理申訴案件事宜」會議，分析民眾申訴原因並找出解決對策。