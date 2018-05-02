這次不賣瑞士刀 Victorinox時尚廚刀體驗店快閃登場

2018-05-02 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



品牌歷史超過百年，以瑞士刀商品為人熟知的瑞士品牌Victorinox，其實創辦之初是以廚刀起家，隨後才陸續發展出瑞士軍刀、廚具、腕錶、旅行箱包及香水等多樣化的產品線。這次在台發表全新Swiss Modern廚刀系列，要讓消費者在廚房處理食材也能俐落有型。

Swiss Modern廚刀系列手柄以歐洲胡桃木製成，木質紋理細膩，簡潔而收斂的直削型線條深具現代感，握把設計更符合人體工學原理，創造溫暖、自然的使刀手感。此外，刀柄的鑲嵌手法特意不採用鉚釘，每把皆由工藝超卓的工匠將兩邊手柄黏合，以確保木紋完美結合。刀身則以耐磨的不銹鋼製成，薄而鋒利的刀刃更令切肉剁菜變得更精準且輕而易舉，切面平滑細緻，滿足準備各式料理的使用需求。