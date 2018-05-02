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這次不賣瑞士刀 Victorinox時尚廚刀體驗店快閃登場

2018-05-02 21:31聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

品牌歷史超過百年，以瑞士刀商品為人熟知的瑞士品牌Victorinox，其實創辦之初是以廚刀起家，隨後才陸續發展出瑞士軍刀、廚具、腕錶、旅行箱包及香水等多樣化的產品線。這次在台發表全新Swiss Modern廚刀系列，要讓消費者在廚房處理食材也能俐落有型。

Swiss Modern廚刀系列手柄以歐洲胡桃木製成，木質紋理細膩，簡潔而收斂的直削型線條深具現代感，握把設計更符合人體工學原理，創造溫暖、自然的使刀手感。此外，刀柄的鑲嵌手法特意不採用鉚釘，每把皆由工藝超卓的工匠將兩邊手柄黏合，以確保木紋完美結合。刀身則以耐磨的不銹鋼製成，薄而鋒利的刀刃更令切肉剁菜變得更精準且輕而易舉，切面平滑細緻，滿足準備各式料理的使用需求。

為了讓消費者可以更直接體驗廚刀的特色，Victorinox特別於MegaCity板橋大遠百2樓空橋出入口前推出期間限定廚刀快閃店，即日起至5月13日止，每周三和五在廚刀快閃店內限量推出Victorinox明星商品番茄刀搭配nkụ的招牌麵包與特製煙燻抹醬組。此外，5月5日下午2至4點更舉辦免費的消費者活動，邀請兼為專欄作家和獨立製片的鬼才料理職人JEEK以及擁有西班牙火腿侍肉師證照的李硯湄Emily來進行料理創作與廚刀示範。

Victorinox廚刀快閃店位於MegaCity板橋大遠百2樓空橋出入口。圖／...
Victorinox廚刀快閃店位於MegaCity板橋大遠百2樓空橋出入口。圖／Victorinox Taiwan提供
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Swiss Modern牛排刀筆直精準的刀刃，適合在餐桌上切割肉類。圖／Vict...
Swiss Modern牛排刀筆直精準的刀刃，適合在餐桌上切割肉類。圖／Victorinox Taiwan提供
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Swiss Modern麵包和糕點刀有波浪形刀刃，可輕鬆分切烘焙食品，亦可以輕鬆...
Swiss Modern麵包和糕點刀有波浪形刀刃，可輕鬆分切烘焙食品，亦可以輕鬆處理較為堅硬的硬皮蔬菜。圖／Victorinox Taiwan提供
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全系列包括切肉刀、麵包刀、三德刀、廚房刀和牛排刀。圖／Victorinox Ta...
全系列包括切肉刀、麵包刀、三德刀、廚房刀和牛排刀。圖／Victorinox Taiwan提供
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手柄以歐洲胡桃木製成，木質紋理細膩。圖／Victorinox Taiwan提供
手柄以歐洲胡桃木製成，木質紋理細膩。圖／Victorinox Taiwan提供
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