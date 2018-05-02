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香奈兒N°5 L’EAU清新晨露　兩種時尚新玩法

2018-05-02 21:28聯合報 記者陳立儀╱即時報導

香奈兒N°5可說是香水界的經典之一，2016年調香師奧利維耶．波巨（Olivier Polge）在忠於N°5鮮明本質的同時，掌握新世代的精神，推出N°5 L’EAU清新晨露淡香水，以他偏愛的乙醛搭配柑橘皮，凸顯橙皮的芳香，並拿掉基底粉調、減少香草的味道，提升木質香調的層次，賦予伊蘭伊蘭更清新的氣息，同時讓茉莉花香有如空氣般輕盈，以嶄新樣貌重新詮釋經典。

今年香奈兒N°5 L’EAU清新晨露推出兩款新作：N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧與N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜，用途廣泛、攜帶方便且設計高雅，讓使用者自由發揮，創造自己專屬的用香習慣，並且在夏日享受舒爽膚觸與宜人香氣，5月4日正式上市。

香奈兒N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧是頭髮與身體專用的清爽香霧，採用低調優雅的瓶裝設計，除了方便大面積噴灑，也可隨身補上香氣。 N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜就像是一款實用又時尚的配件，保濕滋養的質地打造絲絨般的柔嫩觸感，並散發細緻香氣，可以隨身放置於包包內，限量不單售，僅能與N°5 LEAU清新晨露香氛噴霧或N°5 LEAU清新晨露淡香水做組合搭配購買。

此外，香奈兒更以謎樣多變的舞蹈姿態為主題拍攝全新形象影片，為「YOU KNOW ME AND YOU DONT」數位媒體宣傳揭開新篇章，運用全新互動體驗「Which Gesture Will You Choose？ 」並延伸至數位媒體，在螢幕或觸控板上描繪自己的舞步，螢幕上的舞者則會以15種不同方式詮釋律動姿態。

小巧時尚的香奈兒N°5 LEAU清新晨露隨身乳霜限量不單售，僅能與N°5 LEA...
小巧時尚的香奈兒N°5 LEAU清新晨露隨身乳霜限量不單售，僅能與N°5 LEAU清新晨露淡香水或N°5 LEAU清新晨露香氛噴霧做組合購買。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 LEAU清新晨露香氛噴霧是頭髮與身體專用的清爽香霧。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5 LEAU清新晨露香氛噴霧是頭髮與身體專用的清爽香霧。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧與N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜，提...
香奈兒N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧與N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜，提供兩種不同的時尚用香方式。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧與N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜，提...
香奈兒N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧與N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜，提供兩種不同的時尚用香方式。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 LEAU清新晨露淡香水以嶄新樣貌重新詮釋經典。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5 LEAU清新晨露淡香水以嶄新樣貌重新詮釋經典。圖／香奈兒提供
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香奈兒

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