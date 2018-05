香奈兒N°5 L’EAU清新晨露 兩種時尚新玩法

2018-05-02 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



香奈兒N°5可說是香水界的經典之一,2016年調香師奧利維耶.波巨(Olivier Polge)在忠於N°5鮮明本質的同時,掌握新世代的精神,推出N°5 L’EAU清新晨露淡香水,以他偏愛的乙醛搭配柑橘皮,凸顯橙皮的芳香,並拿掉基底粉調、減少香草的味道,提升木質香調的層次,賦予伊蘭伊蘭更清新的氣息,同時讓茉莉花香有如空氣般輕盈,以嶄新樣貌重新詮釋經典。

今年香奈兒N°5 L’EAU清新晨露推出兩款新作:N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧與N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜,用途廣泛、攜帶方便且設計高雅,讓使用者自由發揮,創造自己專屬的用香習慣,並且在夏日享受舒爽膚觸與宜人香氣,5月4日正式上市。

香奈兒N°5 L’EAU清新晨露香氛噴霧是頭髮與身體專用的清爽香霧,採用低調優雅的瓶裝設計,除了方便大面積噴灑,也可隨身補上香氣。 N°5 L’EAU清新晨露隨身乳霜就像是一款實用又時尚的配件,保濕滋養的質地打造絲絨般的柔嫩觸感,並散發細緻香氣,可以隨身放置於包包內,限量不單售,僅能與N°5 LEAU清新晨露香氛噴霧或N°5 LEAU清新晨露淡香水做組合搭配購買。