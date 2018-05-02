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孫叔叔走了！孫越病逝 張小燕臉書喊「痛」

平價版高級訂製珠寶！ 設計師限時輕奢快閃店

2018-05-02 18:55聯合報 記者孫曼╱即時報導

「高級訂製珠寶不再遙不可及。」GLY 設計師珠寶創辦人楊傳苓 Linda Yang推出平價的飾品系列，並於母親節期間首次開設現時主題店，讓一般消費者也能已較為平易近人的價格享受她的設計。GLY 母親節限時主題店自即日起於新光三越信義新天地 A8館2樓登場。

創立於2014年的GLY ，是「Glow in Love for Yourself」之意，設計師楊傳苓表示希望大家除了因為愛自己、散發自信而發光發亮，因為LY也是她自己名字的縮寫，也有因為她的珠寶而煥發光芒的意思。出身江南世家、生於台北、長於美國的她，因為將母親傳給她的耳環和鍊墜修改成尾戒，而開始了珠寶設計的歷程，一直走高級訂製路線服務私人客戶。不過擅長為客戶提供配戴建議的楊傳苓，鼓勵珠寶不要放在保險箱內、應該要經常配戴；這也促成了她推出「輕奢」飾品的想法。

GLY新光三越信義新天地 A8 限時主題店的飾品材質以銅鍍金為主，讓價格更平易近人，獨創的Logo設計既時髦又具巧思，例如把LOVE的4個字母巧妙藏在一把鑰匙裡面。亦有能拆開配戴的不對稱耳環，以及可自由調整長度的雙層項鍊等，搭配性高，不論是送給時髦的媽媽或自己配戴，都相當適合。

GLY 新光三越信義新天地 A8 母親節限時主題店

日期：2018 年 5 月 1 日（星期二）起至 5 月 15 日（星期二）止

地點：新光三越信義新天地 A8 館 2 樓

Multiple GLY Diamond手環，6,000元。圖／GLY 珠寶飾品...
Multiple GLY Diamond手環，6,000元。圖／GLY 珠寶飾品提供
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Pearl Cascade Gold戒指，4,500元。圖／GLY 珠寶飾品提供
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GLY 創辦人設計師 楊傳苓LINDA YANG。圖／GLY 珠寶飾品提供
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GLY 創辦人設計師楊傳苓 LINDA YANG 首度於新光三越信義新天地 A8...
GLY 創辦人設計師楊傳苓 LINDA YANG 首度於新光三越信義新天地 A8 開設限時主題店。圖／GLY 珠寶飾品提供
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GLY新光三越信義新天地A8母親節限時主題店限定款蜂巢系列項鍊，2,980元。圖...
GLY新光三越信義新天地A8母親節限時主題店限定款蜂巢系列項鍊，2,980元。圖／GLY 珠寶飾品提供
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I Love GOD項鍊，4,000元。圖／GLY 珠寶飾品提供
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GLY 珠寶滿5,000即贈送GLY白金色LOGO耳環，市價1,000元。圖／G...
GLY 珠寶滿5,000即贈送GLY白金色LOGO耳環，市價1,000元。圖／GLY 珠寶飾品提供
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GLY新光三越信義新天地A8母親節限時主題店限定新款蜂巢系列項鍊，2,980元。...
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