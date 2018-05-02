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陳庭妮指名要「他」！想跟肌肉男神一起去野餐

2018-05-02 17:25聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

最近忙著在花蓮趕拍新戲《種菜女神》的陳庭妮（妮妮），可以說是充分沉浸在大自然的懷抱裡，趁著拍戲空檔展演MIU MIU Picnic系列與春夏服飾，又化身野餐甜心，更大方分享自己心中最佳的野餐男伴。

「如果可以的話我希望跟巨石強森一起去野餐，他會幫忙扛很多東西，猛獸來也不用怕，如果我走不動可能還可以扛我。」平常就有野餐習慣的妮妮透露，自己跟好姊妹不走都市公園路線，反而是喜歡去山上、溪邊野餐，「因為小時候在台中爸爸假日經常帶我們回山上的家，山上給我很大的安全感。」不過她也自曝是懶人一族，去野餐雖然會在乎擺盤美不美，但基本上都是買現成的食物。「壽司是一定要帶的，我還有一組很可愛的雙人折疊椅也是必備。」

自稱有著「男兒心」的妮妮，對MIU MIU圓點緞帶草帽和格紋織帶手鍊愛不釋手，「我很喜歡圓點、格紋元素，這些東西每次都會喚起我的女孩魂。」對於野餐穿搭她也有自己的一套看法，「我超愛穿長裙，因為這樣盤腿很方便。不然短褲也可以，整體搭配走輕薄、隨興輕鬆風。」穿短褲上山不怕被蚊子咬？「去山上野餐的療癒感大過蚊子咬的痛苦，我ok的。」

MIU MIU Picnic系列以全新編織包為主角，透過宛如冰淇淋、糖果般的繽紛色調呈現夏日活力。共有兩種不同材質可供選擇，像是用環保皮革編織搭配小牛皮提把與植物纖維材質的寬背帶包，以及抓皺小羊皮搭配藤編底座組合的手提包，都非常甜美搶鏡。另外還有水果造型飾品，如飾以水晶珠寶的草莓，青蘋果，鳳梨等，再搭配鳶尾花印花洋裝、草帽配飾與太陽鏡等，就是最時尚的野餐造型。

桃紅色草編裝飾涼鞋，35,000元。圖／MIU MIU提供
桃紅色草編裝飾涼鞋，35,000元。圖／MIU MIU提供
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陳庭妮穿MIU MIU女人心事T恤15,000元、丹寧裙27,500元、水晶裝飾...
陳庭妮穿MIU MIU女人心事T恤15,000元、丹寧裙27,500元、水晶裝飾草莓織帶項鍊11,500元、緞帶草帽12,600元、微風限定花朵裝飾草編包33,000元、花朵裝飾皮革運動鞋27,500元。記者徐兆玄／攝影
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陳庭妮穿MIUMIU水藍色鳶尾花印花洋裝78,500元、深藍色短版外套39,50...
陳庭妮穿MIUMIU水藍色鳶尾花印花洋裝78,500元、深藍色短版外套39,500元、水晶鳳梨裝飾格紋綁帶手鍊10,500元、彩色編織野餐籃37,000元、水晶鳳梨裝飾粗跟涼鞋30,500元、墨鏡15,000元。記者徐兆玄／攝影
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水晶裝飾草莓配格紋織帶手鍊，10,500元。圖／MIU MIU提供
水晶裝飾草莓配格紋織帶手鍊，10,500元。圖／MIU MIU提供
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陳庭妮穿MIU MIU女人心事T恤15,000元、丹寧裙27,500元、水晶裝飾...
陳庭妮穿MIU MIU女人心事T恤15,000元、丹寧裙27,500元、水晶裝飾草莓織帶項鍊11,500元、緞帶草帽12,600元、微風限定花朵裝飾草編包33,000元、花朵裝飾皮革運動鞋27,500元。記者徐兆玄／攝影
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藤編肩背包(微風獨家)，38,500元。圖／MIU MIU提供
藤編肩背包(微風獨家)，38,500元。圖／MIU MIU提供
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陳庭妮穿MIU MIU條紋棉質襯衫裙69,500元、拼接小羊皮抓皺藤編水桶包46...
陳庭妮穿MIU MIU條紋棉質襯衫裙69,500元、拼接小羊皮抓皺藤編水桶包46,500元、花朵繫帶銀色厚底涼鞋32,000元、橄欖石綠水晶耳環10,000元。記者徐兆玄／攝影
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陳庭妮穿MIU MIU女人心事T恤15,000元、丹寧裙27,500元、水晶裝飾...
陳庭妮穿MIU MIU女人心事T恤15,000元、丹寧裙27,500元、水晶裝飾草莓織帶項鍊11,500元、緞帶草帽12,600元、微風限定花朵裝飾草編包33,000元、花朵裝飾皮革運動鞋27,500元。記者徐兆玄／攝影
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拼接小羊皮抓皺藤編水桶包(微風獨家)，46,500元。圖／MIU MIU提供
拼接小羊皮抓皺藤編水桶包(微風獨家)，46,500元。圖／MIU MIU提供
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陳庭妮穿MIU MIU條紋棉質襯衫裙69,500元、拼接小羊皮抓皺藤編水桶包46...
陳庭妮穿MIU MIU條紋棉質襯衫裙69,500元、拼接小羊皮抓皺藤編水桶包46,500元、花朵繫帶銀色厚底涼鞋32,000元、橄欖石綠水晶耳環10,000元。記者徐兆玄／攝影
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藤編肩背包 (微風獨家)，38,500元。圖／MIU MIU提供
藤編肩背包 (微風獨家)，38,500元。圖／MIU MIU提供
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水晶裝飾鳳梨耳環，11,500元。圖／MIU MIU提供
水晶裝飾鳳梨耳環，11,500元。圖／MIU MIU提供
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花朵裝飾草編包(微風獨家)，33,000元。圖／MIU MIU提供
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陳庭妮穿MIU MIU女人心事T恤15,000元、丹寧裙27,500元、水晶裝飾...
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陳庭妮穿MIUMIU水藍色鳶尾花印花洋裝78,500元、深藍色短版外套39,50...
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彩色編織野餐籃 (紅白)，37,000元。圖／MIU MIU提供
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野餐蚊子

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