陳庭妮指名要「他」！想跟肌肉男神一起去野餐

2018-05-02 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



最近忙著在花蓮趕拍新戲《種菜女神》的陳庭妮（妮妮），可以說是充分沉浸在大自然的懷抱裡，趁著拍戲空檔展演MIU MIU Picnic系列與春夏服飾，又化身野餐甜心，更大方分享自己心中最佳的野餐男伴。

「如果可以的話我希望跟巨石強森一起去野餐，他會幫忙扛很多東西，猛獸來也不用怕，如果我走不動可能還可以扛我。」平常就有野餐習慣的妮妮透露，自己跟好姊妹不走都市公園路線，反而是喜歡去山上、溪邊野餐，「因為小時候在台中爸爸假日經常帶我們回山上的家，山上給我很大的安全感。」不過她也自曝是懶人一族，去野餐雖然會在乎擺盤美不美，但基本上都是買現成的食物。「壽司是一定要帶的，我還有一組很可愛的雙人折疊椅也是必備。」

自稱有著「男兒心」的妮妮，對MIU MIU圓點緞帶草帽和格紋織帶手鍊愛不釋手，「我很喜歡圓點、格紋元素，這些東西每次都會喚起我的女孩魂。」對於野餐穿搭她也有自己的一套看法，「我超愛穿長裙，因為這樣盤腿很方便。不然短褲也可以，整體搭配走輕薄、隨興輕鬆風。」穿短褲上山不怕被蚊子咬？「去山上野餐的療癒感大過蚊子咬的痛苦，我ok的。」