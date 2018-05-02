智慧家庭商機大 畢業季未到科技業先搶人

2018-05-02 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



搶攻智慧科技及物聯網商機，Google、蘋果等大廠加入戰局，不少台灣科技業求才若渴，學校畢業季尚未到，即率先擴大招募人才，學歷只要高中、專科以上即可，甚至無經驗也可，依照職業類別，薪資從26K至40K起跳，勞動力發展署順勢推出智慧科技等職訓課程，鼓勵想要搶進智慧商機的求職者受訓或上網求職。

勞發署表示，根據統計，2017年年底全球已有近200億台聯網裝置，預估2020年後總數將達到500億台，智慧行動裝置普及、無線網路、通訊技術、物聯網加上大數據技術運用，是發展智慧家庭的重要推手。

因智慧家庭應用商機持續看漲，帶動硬體需求增加，台灣不少科技廠商為了搶攻智慧市場的大餅，正積極招募人才、釋出職缺，包括取得蘋果、亞馬遜智慧音箱訂單的電子元件供應商瑞儀光電，開出光學工程師、製程工程師、機構工程師等人才需求。

另外，因市場需求也延伸到智慧化相關消費性產品增加，進而帶動電子零組件廠商獲利，像是嘉晶電子、合晶科技等廠商也擴大徵求半導體工程師、生產管制技術員、製程技術員等；近期推出AI技術導入手機產品的華碩電腦徵求軟體測試助理工程師，主要工作為負責機器人及物聯網的產品軟體測試。