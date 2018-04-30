秒殺甜食！新竹人氣烘焙拓點台北 「生乳煙囪捲」必拍

2018-04-30 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



就像香港的雞蛋仔、台灣的紅豆餅，到東歐經典必吃的平民小點「煙囪捲」在台北街頭也吃得到、拍得到。新竹烘焙坊「Bake Code烘焙密碼」進軍台北西湖站商圈，西湖店更攜手主廚簡子凱研發歐法日麵包，將「煙囪捲」帶進店裡，試營運期間每日4時段限量供應，每時段30個，截至目前為止，每日人潮皆絡繹不絕、搶購一空，5月2日正式開幕。

六角國際旗下、發跡自新竹的「Bake Code烘焙密碼」，2014年起以台日麵包陸續在當地掀起人氣、開出2家店，2015年起進軍美國及加拿大，陸續拓點5間門市。現在台灣版圖往北挪移，宣布於捷運西湖站1號出口旁開店。

Bake Code西湖店禮聘經驗豐富、曾任職各家飯店點心房主廚的簡子凱擔任西湖店烘焙總監。簡子凱認為，世界各地還有許多經典美食在台灣都較少見到，非常可惜，加上飯店經歷，因此希望將歐法日烘焙及常在飯店看見的麵包都導入Bake Code西湖店，店內約120個品項每日輪番出爐，麵包類售價約20元起，不用花大錢就能享受。

Bake Code西湖店首發人氣美食是東歐經典小吃，簡子凱以「煙囪麵包捲」為原型與自身創意融會貫通，當地「煙囪捲」是在錐形煙囪體裹上肉桂糖，在這裡則使用核桃糖取代，在烤製時自然散發核桃香。從製作麵糰、發酵、塑形、沾裹核桃糖、烘烤10至12分鐘，自然放涼到加上配料，每一份至少要花上20分鐘以上，因此採取限量供應。

目前「生乳煙囪捲」有蜂蜜、草莓、焦糖核桃3種口味，每份80元。簡子凱選用北海道高梨鮮奶油、日本純蜂巢片及蜂蜜丁、台灣草莓等，將歐洲小吃融入東方元素。試營運期間自12點起每兩小時供應30份，最後一波為晚上6點，可先至櫃台結帳領取號碼牌，時間到再排隊領取煙囪捲。

Bake Code西湖店