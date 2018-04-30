親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
BASEL表展

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊冤：別再落井下石

秒殺甜食！新竹人氣烘焙拓點台北 「生乳煙囪捲」必拍

2018-04-30 19:30聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

就像香港的雞蛋仔、台灣的紅豆餅，到東歐經典必吃的平民小點「煙囪捲」在台北街頭也吃得到、拍得到。新竹烘焙坊「Bake Code烘焙密碼」進軍台北西湖站商圈，西湖店更攜手主廚簡子凱研發歐法日麵包，將「煙囪捲」帶進店裡，試營運期間每日4時段限量供應，每時段30個，截至目前為止，每日人潮皆絡繹不絕、搶購一空，5月2日正式開幕。

六角國際旗下、發跡自新竹的「Bake Code烘焙密碼」，2014年起以台日麵包陸續在當地掀起人氣、開出2家店，2015年起進軍美國及加拿大，陸續拓點5間門市。現在台灣版圖往北挪移，宣布於捷運西湖站1號出口旁開店。

Bake Code西湖店禮聘經驗豐富、曾任職各家飯店點心房主廚的簡子凱擔任西湖店烘焙總監。簡子凱認為，世界各地還有許多經典美食在台灣都較少見到，非常可惜，加上飯店經歷，因此希望將歐法日烘焙及常在飯店看見的麵包都導入Bake Code西湖店，店內約120個品項每日輪番出爐，麵包類售價約20元起，不用花大錢就能享受。

Bake Code西湖店首發人氣美食是東歐經典小吃，簡子凱以「煙囪麵包捲」為原型與自身創意融會貫通，當地「煙囪捲」是在錐形煙囪體裹上肉桂糖，在這裡則使用核桃糖取代，在烤製時自然散發核桃香。從製作麵糰、發酵、塑形、沾裹核桃糖、烘烤10至12分鐘，自然放涼到加上配料，每一份至少要花上20分鐘以上，因此採取限量供應。

目前「生乳煙囪捲」有蜂蜜、草莓、焦糖核桃3種口味，每份80元。簡子凱選用北海道高梨鮮奶油、日本純蜂巢片及蜂蜜丁、台灣草莓等，將歐洲小吃融入東方元素。試營運期間自12點起每兩小時供應30份，最後一波為晚上6點，可先至櫃台結帳領取號碼牌，時間到再排隊領取煙囪捲。

Bake Code西湖店

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷1號

生乳煙囪捲每份80元，有草莓口味（右）、蜂蜜口味（左）及焦糖核桃。記者沈佩臻／攝...
生乳煙囪捲每份80元，有草莓口味（右）、蜂蜜口味（左）及焦糖核桃。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code西湖店一隅。記者沈佩臻／攝影
Bake Code西湖店一隅。記者沈佩臻／攝影
分享
錐形煙囪體裹上核桃糖，就可以進行烤製步驟。記者沈佩臻／攝影
錐形煙囪體裹上核桃糖，就可以進行烤製步驟。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code生乳煙囪捲試營運期間分四個時段限量供應，每次30個。記者沈佩臻...
Bake Code生乳煙囪捲試營運期間分四個時段限量供應，每次30個。記者沈佩臻／攝影
分享
店內麵包20元起就吃得到。記者沈佩臻／攝影
店內麵包20元起就吃得到。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code西湖店以歐法日麵包為主，而新竹兩店以台日麵包為主。記者沈佩臻／...
Bake Code西湖店以歐法日麵包為主，而新竹兩店以台日麵包為主。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code生乳煙囪捲選用北海道高梨鮮奶油，口感較清爽。記者沈佩臻／攝影
Bake Code生乳煙囪捲選用北海道高梨鮮奶油，口感較清爽。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code除了麵包，也販售不少派塔及蛋糕，常溫、冷藏都有。記者沈佩臻／攝...
Bake Code除了麵包，也販售不少派塔及蛋糕，常溫、冷藏都有。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code生乳煙囪捲也成為拼湊Instagram街拍美食的版圖之一。記者...
Bake Code生乳煙囪捲也成為拼湊Instagram街拍美食的版圖之一。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code西湖店共120個品項每日輪流出爐。記者沈佩臻／攝影
Bake Code西湖店共120個品項每日輪流出爐。記者沈佩臻／攝影
分享
生乳煙囪捲現點現做。記者沈佩臻／攝影
生乳煙囪捲現點現做。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code西湖店販售傳統法國麵包。記者沈佩臻／攝影
Bake Code西湖店販售傳統法國麵包。記者沈佩臻／攝影
分享
Bake Code西湖店落腳捷運西湖站一號出口旁。記者沈佩臻／攝影
Bake Code西湖店落腳捷運西湖站一號出口旁。記者沈佩臻／攝影
分享

小吃

相關新聞

話題聯名不斷 NIKE再搭設計師熱潮

2018-04-30 19:30

一個皮夾用十年 蔡詩芸大方揪老公看美女

2018-04-30 18:36

不用再網購、出國帶貨 終於盼到這些經典彩妝回來了

2018-04-30 16:34

預購夏日當季限定水果 加倍美膚更解身體的渴

2018-04-30 15:50

迎戰梅雨季！ 雨具、居家防潮清單準備了嗎？

2018-04-30 15:46

限定美味只到5月底！紐約早餐女王跨界推全新套餐

2018-04-30 14:09

期間限定新產品！這些速食店新菜色 你吃過了嗎

2018-04-30 14:09

影／AIT二手家具拍賣 一窺外交官居家品味

2018-04-30 12:43

復仇者聯盟上映 這些周邊商品熱銷業績翻倍

2018-04-30 10:54

JLab抗噪耳機 讓飛機變成電影院

2018-04-30 10:10

迎接勞動節！ 星巴克買1送1、COLD STONE祭3大優惠

2018-04-30 08:40

日本涼感毛巾被 助你夏日好眠

2018-04-29 23:56

優人物／葉裕清 只買第一名 就永遠不想丟東西

2018-04-29 23:56

母親節疼愛媽媽 手機、電視優惠滿滿！

2018-04-29 23:51

優人物／葉裕清 反極簡經典生活

2018-04-29 23:50

「YARIS x 第一個夢想」華山開展 豆花妹讚超好拍

2018-04-29 21:10

搭《復仇者聯盟》熱潮 快來朝聖超級英雄快閃店

2018-04-29 18:46

母親節這樣吃最划算！飯店推一起用餐媽媽就免費

2018-04-29 18:46

台灣人最愛吃這3種！ 紐約創義料理吃得到傳統義菜

2018-04-29 18:46

春電展倒數 全國電子近百位3C達人進駐拚服務

2018-04-29 17:45

唯美午茶PK！ 萬豪攜手寶格麗、寒舍艾美大作夏日綺夢

2018-04-29 17:29

觀光客照罰！ 玩泰國不得不知的5大禁忌

2018-04-29 16:54

林志玲愛上減齡少女穿搭 低胸裝不失性感韻味

2018-04-29 15:36

不只有經典黃靴 Timberland再創飛「型」鞋

2018-04-29 15:36

蔡依林、林心如示範 人生第一雙夢幻鞋這樣挑

2018-04-29 14:37

入手UNIQLO與BV設計師聯名系列！跟著這樣買最聰明

2018-04-29 14:20

搶先直擊！UNIQLO聯名Tomas Maier系列完整曝光

2018-04-29 14:10

星港泰日美食進駐 微風北車食力升級

2018-04-28 23:08

網購母親節蛋糕 吹起視覺系質感風

2018-04-28 21:11

母親節大餐訂了嗎？飯店預約8成滿

2018-04-28 21:08

這幾款香水捨不得用！放著欣賞也心花開

2018-04-28 20:07

好市多紛紛漲價！ 烤雞、雞大腿悄悄漲10元

2018-04-28 19:57

張軒睿心儀自然系女生 理想型唇色就是這一款

2018-04-28 18:52

20年懷念的味道 東區隱藏版美食Mr.Paco

2018-04-28 17:53

盤點2018國際美妝品牌代言人 都是社群大贏家

2018-04-28 17:51

台灣酒莊威石東 勇奪「世界13大最佳新創酒莊」

2018-04-28 13:44

金正恩用的那支「萬寶龍筆」 近距離瞧個仔細...

2018-04-28 12:12

百達翡麗加大變薄 頂級表走入生活

2018-04-27 23:31

珠寶界好市多來了 藏家必去彩鑽拍賣會

2018-04-27 23:14
看更多

熱門文章

全台「最爛夜市」出爐 網友票選第1名不意外

2018-04-30 14:24

迎接勞動節！ 星巴克買1送1、COLD STONE祭3大優惠

2018-04-30 08:40

影／唐綺陽星座運勢週報：白羊工作殺出血路 水瓶進帳順利

2018-04-30 07:28

衰弱介入／人有變老看那裡？「衰弱」是老化新表徵

2018-04-29 20:26

獨／護理師吹哨！衛福部查到醫療院所打假卡、聘密護

2018-04-30 17:19

最易罹患口腔癌的三大行業！ 你做這一行嗎？

2018-04-30 11:35

衰弱介入／蛋白質吃不夠？ 專家建議乾脆喝鮮奶茶

2018-04-29 20:25

周三前高溫上看33度 周四變天有涼意

2018-04-30 04:58

今日星座運勢／巨蟹 要更愛自己 經營自己的興趣

2018-04-30 00:00

日常點滴／挪威教會我的極簡生活

2018-04-30 06:00

高鐵提升敬老愛心票取票便利性 將開放無人驗證通路

2018-04-30 12:59

生活趣聞／一萬多個春天

2018-04-30 06:00

家人關係／變臉絕技

2018-04-30 06:00

衛生署兩色狼 女記者憶驚悚METOO

2018-04-29 22:27

「YARIS x 第一個夢想」華山開展 豆花妹讚超好拍

2018-04-29 21:10

衰弱介入／肥胖是病？專家說：體適能比減重更重要

2018-04-29 20:25

網路票選最爛夜市 墾丁業者盼別再汙名化

2018-04-30 16:10

寵物店擅自在狗身上剃「呆」字 飼主：傻眼又生氣

2018-04-30 17:26

小孩沒下巴？醫師警告：下顎短者易暴牙、心血管疾病

2018-04-30 11:11

中北部空氣好差 環保署：周四下雨能好轉

2018-04-30 05:00

影／AIT二手家具拍賣 一窺外交官居家品味

2018-04-30 12:43

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平

2018-04-30 19:22

偷渡大陸東方蜂 害死台灣土蜂

2018-04-29 23:26

衰弱介入／動健康 新北市幫助長者不衰弱

2018-04-29 20:26

不用再網購、出國帶貨 終於盼到這些經典彩妝回來了

2018-04-30 16:34

裁罰太低沒嚇阻力 漁業解除歐盟黃牌再傳失利

2018-04-29 22:00

5月3日 首波移動性鋒面通過

2018-04-30 14:58

新北市跳蛙公車「三峽－內科」 今起機動調整路線

2018-04-30 13:00

台南芒果首見冰雹災損 農哀：被砸傷果肉都變黑

2018-04-30 16:20

不等交通部了！ 大鵬灣東方酒店搶推每人住宿費補助

2018-04-30 11:10

「人際關係租借」 教我在哪都借不到的 2 種能力

2018-04-30 12:17

小孩沒下巴？醫警告易暴牙、心血管疾病

2018-04-30 14:10

日本涼感毛巾被 助你夏日好眠

2018-04-29 23:56

早年素還真隱藏黃強華性格 做事衝衝衝

2018-04-29 21:25

Mercedes-Benz原廠機油更新 5月1日全面上線

2018-04-30 18:18

一個皮夾用十年 蔡詩芸大方揪老公看美女

2018-04-30 18:36

母親節這樣吃最划算！飯店推一起用餐媽媽就免費

2018-04-29 18:46

5月塔羅生命靈數運勢：那些總視而不見的慌張 正等著被解放

2018-04-30 16:56

五一前夕 勞動部長：勞動部是勞工護身符與靠山

2018-04-30 16:43

年輕女生狂掉髮 半數減重造成

2018-04-29 22:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top