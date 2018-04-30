話題聯名不斷 NIKE再搭設計師熱潮
日本時尚品牌Undercover創辦人高橋盾（Jun Takahashi）本來就是慢跑愛好者，於是和NIKE合作，成立了Gyakusou支線系列。融合了多種新型材料科技和全面實用的功能特性，提供跑者能夠應對溫熱、急雨、潮濕等多種天氣狀況的服飾。
這一次，高橋盾延續了上一季的幾何圖紋設計，概念來自降雨時雨點會打在人體軀幹的哪些部位，從而繪製圖案樣式，運用於連帽外套、短褲上。外套利用三層防水布料製成，袖子和帽子的部分透過頸部的拉鍊與衣身相連，可以在運動的同時快速脫下並輕鬆收納起來。帽子、腰部和袖口的鬆緊帶設計可以幫助保持衣服與身體貼合，腋下和背後通風處採用網眼材質、反光圖案設計則能夠讓穿著者在夜晚或陰暗的天氣中依舊顯眼。短褲外層布料內的高彈力Dri-FIT壓縮層能夠提供支撐和包覆、中間透氣材料可以通風散熱。
另外，Puma叫好又叫座的FENTY PUMA BY Rihanna系列，在3月推出後市場反應不俗。於是，在本月繼續推出第二波夏日商品，包含海灘衝浪服飾、時尚配件、以及高跟靴款等，除此之外，也將推出 PUMA前所未有的泳裝比基尼單品。同樣有著前一波的性感狂野元素，但將男性賽車服概念搭配性感比基尼，截然不同的風格混搭；或是運用大量超輕量皮革、尼龍、和空氣網層等紡織科技結合繽紛海灘色調翻玩轉化，加上霓虹皺褶線條點綴。除了泳裝外，也同步推出潛水風連身衣、綁帶馬甲、及衝浪短裙等單品
留言