話題聯名不斷 NIKE再搭設計師熱潮

2018-04-30 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



PUMA FENTY潛水風立領外套38,880元（左）、PUMA FENTY潛水風緊身褲29,980元（右）。圖／Puma提供 分享 facebook 日本時尚品牌Undercover創辦人高橋盾（Jun Takahashi）本來就是慢跑愛好者，於是和NIKE合作，成立了Gyakusou支線系列。融合了多種新型材料科技和全面實用的功能特性，提供跑者能夠應對溫熱、急雨、潮濕等多種天氣狀況的服飾。

這一次，高橋盾延續了上一季的幾何圖紋設計，概念來自降雨時雨點會打在人體軀幹的哪些部位，從而繪製圖案樣式，運用於連帽外套、短褲上。外套利用三層防水布料製成，袖子和帽子的部分透過頸部的拉鍊與衣身相連，可以在運動的同時快速脫下並輕鬆收納起來。帽子、腰部和袖口的鬆緊帶設計可以幫助保持衣服與身體貼合，腋下和背後通風處採用網眼材質、反光圖案設計則能夠讓穿著者在夜晚或陰暗的天氣中依舊顯眼。短褲外層布料內的高彈力Dri-FIT壓縮層能夠提供支撐和包覆、中間透氣材料可以通風散熱。