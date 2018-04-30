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百年內衣翻轉傳統行銷 熱炒閨蜜話題讓女性更有感

2018-04-30 12:33經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

德國百年內衣翻轉傳統行銷，「一起精彩 」熱炒閨蜜話題，讓女性更有感。 黛安芬/提...
德國百年內衣翻轉傳統行銷，「一起精彩 」熱炒閨蜜話題，讓女性更有感。 黛安芬/提供
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德國百年內衣品牌黛安芬，翻轉一直以來內衣始終聚焦女性身材的傳統行銷方式，2018年正式啟動「一起精彩」的閨蜜話題，要讓女性更有感。

同時，黛安芬並公布最新調查統計發現，有70%的女性認為比起戀愛，女性在彼此支持時最能夠受到鼓舞，其中與自己在乎的人為了一件事情笑到肚子痛時覺得受鼓勵的高達98%，在完成一件以前沒想過會完成的事情或得到他人讚賞時能感到愉悅。

此外，黛安芬也進一步發表了嶄新的品牌概念「#一起精彩（#TogetherWeTriumph） 」為全球所有的女性喝采，支持所有女性從裡到外散發出自信光彩，也特別強調了每個女人背後都有一位啟發和幫助他的女人。

黛安芬表示，「#一起精彩（#TogetherWeTriumph）」即是一個強調女力大膽直白的聲明，反映現實生活中所有閃耀動人的美好時刻，這些片段刻劃了女性間彼此幫助、姊妹或陌生人相互扶持、婚禮上閨蜜們祝福的笑容等。

對此，黛安芬也特別邀請孟耿如與好友Lulu共襄盛舉。孟耿如和Lulu都是頭一次參與內衣品牌活動，認為女生都很希望擁有完美的胸型，但與其尋找豐胸秘方不如挑選合適自己的內衣，更具功效且能為女生帶來自信。

而兩人的好感情更是溢於言表，也爆料了許多閨密間私下有趣的互動以及分享相互扶持的溫馨故事。孟耿如表示：「每次遇到困難都會找Lulu，她帶給我很多的歡樂。」Lulu則回應：「因為遇到困難的時候我們都用搞笑的方式彼此鼓勵。」她們都表示感情好的閨密不知不覺會與對方越來越相似，在遇到開心或難過的事情會第一時間跟對方訴說。

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