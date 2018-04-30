復仇者聯盟上映 這些周邊商品熱銷業績翻倍

2018-04-30 10:54 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

電影強檔一波波，繼「黑豹」之後，再於4月25日在台上映超強卡司、萬眾期待的「復仇者聯盟3：無限之戰」。漫威電影上檔以來屢創票房佳績，不少電影院的預訂場次都已經爆滿，電影讓人期待的程度可見一斑。 而《復仇者聯盟3：無限之戰》是集結了漫威十年的成就，經典角色眾多，漫威迷一定不容錯過。

隨著電影上映，漫威相關角色如蜘蛛人(Spider-Man)、美國隊長(Captain America)、鋼鐵人(Iron Man)等知名角色的行動電源與智能充電器等商品，相較上個月業績增長3倍。未來預估隨著電影熱潮升溫，業績也將持續飆高。 udn買東西 也蒐羅了熱銷相關商品，讓粉絲可以快速買到心中的夢幻漫威周邊商品。

原價2,600元的CROSS Tech2 Marvel 蜘蛛人觸控原子筆+筆記本禮盒，即日起只要2,080元。圖由廠商提供。 分享 facebook

來自美國羅德島的百年工藝品牌-CROSS，自1930年讓原子筆發揚光大以來，獨特的修長筆身與圓錐造型筆頭一直為其經典特色，也是CROSS的註冊商標。此次推出 Marvel 蜘蛛人觸控原子筆+筆記本禮盒 ，精美外盒印有復仇者聯盟超級英雄的角色，讓您提起筆來彷彿接收到英雄滿滿的勇氣。CROSS以蜘蛛人(Spider-Man)結合原子筆與觸控筆頭的兩用筆，巧妙融合超級英雄的特色及創新科技感，時尚金屬飾面揉合筆夾所屬的英雄徽章，隨身攜帶使用不僅表示對漫威超級英雄的熱愛，更是獨樹一格。

原價3,800元的漫威CROSS Tech2 Marvel 復仇者聯盟觸控原子筆三筆組，即日起只要3,040元。圖由廠商提供。 分享 facebook

另外也有 美國隊長(Captain America)、鋼鐵人(Iron Man)搭上蜘蛛人(Spider-Man)的原子筆組合 ，只要3,040元就能一次買到多重滿足，3支都結合了原子筆與觸控筆的設計，筆夾上也有個人物徽章，一次收藏3位具代表性的超級英雄。3款原子筆的外型都有著金屬色系，搭配精湛工藝細緻的半透亮漆飾面光澤，提起筆來即可展現耀眼不凡的氣勢，貴金屬的筆尖讓質感更上層樓，完美綻放奢華風範。

孩子也想要的超級英雄手錶

原價299元的漫威正版_酷黑蜘蛛人運動彩帶錶，即日起只要254元。圖由廠商提供。 分享 facebook

漫威旋風席捲全台，當然不僅有大人的漫威周邊商品，孩童也可以輕鬆享有漫威周邊，推薦 漫威正版酷黑蜘蛛人運動彩帶錶 ，漫威英雄搭配繽紛多色的運動錶帶，數字清楚十分易懂，大錶面看起來簡單大方，由漫威授權台灣設計生產製造，錶盤後面還貼有漫威正版雷射標籤貼紙，手錶內特別採用日本機芯，運轉起來靜悄悄，準確性更佳。

美國隊長隨身碟 外出內用都方便

原價1,280元的InfoThink 復仇者聯盟2美國隊長盾牌OTG/USB3.0隨身碟32GB，即日起至5月11日止，只要990元。圖由廠商提供。 分享 facebook

喜歡美國隊長的盾牌嗎？它可是連索爾都打不爆的圓盾牌。由汎合金製成，又稱吸震金屬。受外力攻擊的力量越大，它的金屬緊密度會越高。擁有這個盾牌就能越過重重危機。 美國隊長盾牌隨身碟 採用新型滑動式USB接頭，隱藏式的USB接頭，美觀耐用，方便收藏，集簡單、質感和流行於一身，附贈隨身碟的專屬項鍊，時尚配件帶著走，記憶體保固一年，物超所值，值得讓漫威迷終身珍藏。

鋼鐵人行動電源 讓你電力充沛 驚奇再起

原價1,990元的Bone / 鋼鐵人公仔行動電源 6700mAh，即日起只要1,790元，再打88折並加送LED燈。圖由廠商提供。 分享 facebook

在人人都是低頭族的時代，行動電源成了大家日常生活中的常備品，漫威迷更不能錯過的是復仇者聯盟經典角色 鋼鐵人行動電源 ，環保矽膠設計，可以水洗耐髒汙且充分保護機體，側邊有4段的指示燈設計，按壓按鈕就能顯示待機電量及充電狀態，讓你清楚掌握，只要充電5小時就滿格，可以充iPhone7達2次，並提供1年的保修服務。

業者精心打造漫威筆電 拿出來就是眾人矚目的焦點

ACER SF314-53G i5-8250U 14吋 FHD 復仇者聯盟 鋼鐵人筆電，即日起只要30,900元。圖由廠商提供。 分享 facebook

看準了漫威迷的荷包，有業者更精心打造 漫威聯名款筆記型電腦 ，ACER 推出14吋的復仇者聯盟鋼鐵人筆電，輕薄的上蓋與簡約的機身，完美呈現出swift3的流線感，它能180度完全攤平的設計，讓使用者可以有絕佳的視角觀看螢幕，輕薄的機身線條完整呈現鋼鐵人一飛衝天的靈活感。

內在搭配第8代Intel處理器，超薄機身只有1.79公分，還具有10小時長效電池續航力，讓你優雅出門，不用在咖啡廳中苦苦尋覓插座，更有貼心指紋辨識支援，1秒內就可以安全且快速的驗證身分，不用擔心帳號密碼外洩或失竊，讓資料安全性更上層樓。

美國隊長般鎧甲式線紋設計行李箱 力與美兼具的傑作

原價15,430元的Marvel-漫威復仇者 25吋鏡面PC細鋁框箱(美國隊長)，即日起至5月13日止僅需9,790元。圖由廠商提供。 分享 facebook

在連假來臨前，先把行李箱準備好吧，推薦 Marvel-漫威復仇者 25吋鏡面PC細鋁框箱 ，獨家研發的V型鎧甲式設計，靈感源自復仇者聯盟每位英雄的制服設計，透過精密的計算箱體疊合弧度，設計出多稜型的表面紋理，箱身強化足已承重極限的耐衝撞，並結合簡約出眾的行李箱線條，讓MARVEL復仇者聯盟系列力與美兩者兼具。

前後四邊皆有厚度達2mm全鋁合金護角設計，強化行李箱最易碰撞的角落，並順應一體成型方式來延續柔韌優點，搭配全箱細鋁框與金屬鉚釘固定，讓箱體完美呈現耀人的金屬質感。還搭配DESENO D60萬象靜音輪與全鋁合金海關密碼扣鎖。最後，每個箱身上的專屬「銘牌」都是獨一無二的身分序號，掃描「銘牌」上的QR CODE 即可出現你的行李箱編號，購買後只要上網登錄，就如同永不失效的保險，避免找不到行李箱的困境，給您最安心的呵護。

一雙好鞋 讓你到處趴趴走也輕鬆

原價1,080元的MARVEL 漫威 休閒時尚帆布鞋 復仇者聯盟系列 深藍紅，即日起至5月13日止僅需750元。圖由廠商提供。 分享 facebook

有一個好的行李箱，當然也少不了搭配一雙好鞋，讓你遨遊天地也輕鬆，推薦 MARVEL 漫威 休閒時尚帆布鞋 ，復仇者聯盟漫威授權發售，具有免綁鞋帶穿脫設計，鞋底也有特殊專利星型格紋設計，十分耐磨超好走。而美國隊長，經常都被視為美國精神的象徵，穿上它就像有美國隊長加持般，信心及勇氣都倍增。

即日起至5月31日止推出歡慶Mother`sDay活動，下載APP還可抽人氣3好禮。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

udn買東西 自4月16日起至5月31日止，推出 歡慶Mother`s Day ，下載APP可獲得人氣三好禮，於活動期間首次下載APP並登入，即可參加抽人氣3豪禮活動，共抽1名，市價2,080的歐頓雙溫控旋風烤箱30L ETO-V08 、市價2,000的LOTUS倍麗鮮味雙耳湯鍋24cm、新光禮券1,000元，1人獨得，心動就不如馬上行動吧， udn買東西 給你最實際的回饋。

超值採購清單

Marvel 蜘蛛人觸控原子筆+筆記本禮盒

美國隊長、鋼鐵人及蜘蛛人原子筆組合

漫威正版酷黑蜘蛛人運動彩帶錶

美國隊長盾牌隨身碟

鋼鐵人行動電源

漫威聯名款筆記型電腦

Marvel-漫威復仇者 25吋鏡面PC細鋁框箱

MARVEL 漫威 休閒時尚帆布鞋

近期文章推薦

母親節送什麼最有孝心？ 讓媽咪成凍齡美人

母親節讓媽媽甜在心頭！五種美味蛋糕點心表孝心

Hello Kitty粉絲秒搶 集點加價購限量商品

空氣清淨機可能造成室內臭氧汙染 慎選有訣竅

輕鬆享瘦就這麼簡單 開啓家中的運動計畫吧