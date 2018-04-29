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母親節疼愛媽媽 手機、電視優惠滿滿！

2018-04-29 23:51聯合報 記者黃筱晴／台北報導

德誼數位針對母親節推出門號搭配、人損保固加購和配件加購等優惠方案。 圖／德誼數位...
德誼數位針對母親節推出門號搭配、人損保固加購和配件加購等優惠方案。 圖／德誼數位提供
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現代媽媽寵愛自己也要精打細算，數位通路紛紛推出母親節檔期優惠，想要買手機、電視現在正是時候！

德誼數位於今年母親節特別推出「愛在德誼 買一送一三重奏」方案，買iPhone或Mac系列機款搭配遠傳指定999資費（30期），加1元即贈市價9,980元的iPad Wi-Fi 32GB 2017版，或市價11,900元的Apple Watch Series 3；買iPhone X 64G加購DE Care人損保固，則贈BeatsX耳機（市價4,990元）；買MacBook Air即送Moshi HDMI轉接線及CoziStyle可站立信封包（總價值2,170元），或買MacBook Pro送亞果五合一Type-C多功能集線器（市價2,180元）。以上各種方案若再搭配百貨滿額贈及信用卡優惠，精打細算更超值。

Sony 55吋 4K HDR KD-55X8500E液晶電視特惠降價5,000...
Sony 55吋 4K HDR KD-55X8500E液晶電視特惠降價5,000元。 圖／Sony提供
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Sony也趁母親節推出BRAVIA電視與家庭劇院音響系列優惠活動，即日起至5月13日止，推出涵蓋4K HDR、Full HD規格，尺寸包括40～100吋等符合各種空間需求的多款人氣機種，購買即贈頂級燕窩禮盒、Haagen-Dazs冰淇淋、LiTV頻道全餐三個月方案及NBA League Pass線上球票等豐富品項。還有人氣機種加碼回饋，55吋4K HDR電視KD-55X8500E降價5,000 元、40吋及49吋Full HD電視KDL-40W660E、KDL-49W660E降價2,000元。另外，購買BRAVIA電視指定型號還可享單件式環繞音響加價購，最高可省5,000元。

母親節AppleSony

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