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「YARIS x 第一個夢想」華山開展 豆花妹讚超好拍

2018-04-29 21:10聯合報 記者陳威任╱即時報導

華山文創園區一直是情侶約會及網美拍照的好地方。平時就喜歡逛展的「豆花妹」蔡黃汝，這次特別参觀「YARIS x 第一個夢想」華山藝術裝置，並開心與超酷的作品拍照，分享自己的自拍美圖。

蔡黃汝說，平時工作不論是拍戲或跑通告，都是在跟時間賽跑，所以私底下的她特別喜歡靜態活動，最喜歡去野餐或是觀看各類展覽，以慢活的姿態享受休閒時光。對色彩頗有研究的蔡黃汝，這次受邀體驗「YARIS X 第一個夢想」裝置藝術展，讓她興奮不已，不停地拿著手機自拍。

蔡黃汝不藏私 分享美照必殺技

蔡黃汝說，透過大量鏡面方塊及彩色色塊，搭配上相當休閒的車款，除了非常有特色外，也讓拍照多了很多樂趣。「透過鏡面反射，就像自己多了一個雙胞胎，也可以發現很多自己不常觀察的角度。」她表說，透過鏡面反射，就可以拍出猶如雙胞胎的照片，拍起來特別有文藝氣息，超適合文青和網美來體驗看看。

蔡黃汝也分享自己拍美照的技巧，首先要重視身材比例，如果要拍攝全身照的話，要注意由下往上拍會看起來比較修長；如果拍攝半身照則是要取好適合自己的拍攝角度，然後由上往下拍。

此外，蔡黃汝表示，構圖取景是拍美圖關鍵，如果要拍出吸引人注意的照片，就要選擇很酷很有趣的景點，像這次的「YARIS X 第一個夢想」裝置藝術，運用了色塊及鏡面反射，成為非常吸引人的全新拍照打卡景點，讓人忍不住想多拍幾張照。

YARIS玩轉華山 搶攻年輕愛車族

TOYOTA特別邀請藝術家賴冠仲創作外展裝置「YARIS X 第一個夢想」，即日起至5月13日在華山文創園區-華山劇場展出。此次外展裝置延伸YARIS的「翻玩 無限可能」訴求，希望將YARIS活潑、翻轉生活的概念呈現給年輕族群，現場更展示三款不同車色，搭配彩色方塊點綴，從不同角度觀賞都可發現繽紛樣貌。藝術家希望透過裝置內的方塊鏡面反射，帶領民眾看見小時候的自己，再次檢視自己的第一個夢想。

即日起民眾只要在現場拍照，上傳或分享照片，即可參加抽獎活動，有機會獲得2018 HITO流行音樂頒獎典禮門票。相關資訊可上TOYOTA TAIWAN臉書粉絲團或TOYOTA官方IG帳號(@toyotatw)查詢。

「豆花妹」蔡黃汝大推「YARIS x 第一個夢想」超好拍。記者陳立凱／攝影
「豆花妹」蔡黃汝大推「YARIS x 第一個夢想」超好拍。記者陳立凱／攝影
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「豆花妹」蔡黃汝體驗「YARIS x 第一個夢想」華山藝術裝置。記者陳立凱／攝影
「豆花妹」蔡黃汝體驗「YARIS x 第一個夢想」華山藝術裝置。記者陳立凱／攝影
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「豆花妹」蔡黃汝體驗「YARIS x 第一個夢想」華山藝術裝置。記者陳立凱／攝影
「豆花妹」蔡黃汝體驗「YARIS x 第一個夢想」華山藝術裝置。記者陳立凱／攝影
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「豆花妹」蔡黃汝開心地與藝術家打造的機器人合照。記者陳立凱／攝影
「豆花妹」蔡黃汝開心地與藝術家打造的機器人合照。記者陳立凱／攝影
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平時就喜歡逛展的「豆花妹」蔡黃汝，這次特別参觀「YARIS x 第一個夢想」華山...
平時就喜歡逛展的「豆花妹」蔡黃汝，這次特別参觀「YARIS x 第一個夢想」華山藝術裝置，並開心與超酷的作品及車款合照。記者陳立凱／攝影
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「豆花妹」蔡黃汝說，透過反射鏡面可以拍出相當有特色的照片。記者陳立凱／攝影
「豆花妹」蔡黃汝說，透過反射鏡面可以拍出相當有特色的照片。記者陳立凱／攝影
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平時就喜歡逛展的「豆花妹」蔡黃汝，這次特別参觀「YARIS x 第一個夢想」華山...
平時就喜歡逛展的「豆花妹」蔡黃汝，這次特別参觀「YARIS x 第一個夢想」華山藝術裝置，並開心與超酷的作品及車款合照。記者陳立凱／攝影
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文創裝置藝術自拍

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