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春電展倒數 全國電子近百位3C達人進駐拚服務

2018-04-29 17:45聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

春電展明日最後一天，想體驗新品、搶下殺優惠可別錯過最後進場機會！全國電子Digital City攤位（AP825）推優惠也要拚服務，在攤位設置遊戲機體驗專區，讓消費者免費體驗試玩之外，更派出近百位顧客工程師及資訊達人到場，並推出包括筆電、桌電、平板、手機、遊戲機等近百款3C數位精品力拼展場最低價，再送超澎湃精采好禮，不限購物金額再享分期0利率，除此之外，顧客憑任一款不限機型舊機電腦購買限定機種電競電腦、輕薄筆電或平板則可再享舊換新最高現折2,500元的超勁爆優惠，刷特定銀行信用卡加碼再送滿額刷卡金。

全國電子Digital City攤位上也提供「現場購機，全台325家門市交機」的足感心服務，顧客使用上有任何問題，另有免付費服務專線0800-079-988可線上專業資訊工程師提供電腦專業諮詢服務，享受超完整的售後服務。

4月30日前，全國電子門市還有冷氣早販優惠倒數，買冷氣不僅享原廠好禮，指定機種全國電子還加碼推出15期免息分期，再送頭期款現金的優惠。另外，針對單品兩萬元以上的冷氣機種還能再享Dyson氣流倍增器加購優惠，或是Dyson吸塵器滿3,000元現折300元的優惠。

全國電子DIGITAL CITY百位3C達人團隊進駐台北資訊月。圖／全國電子提供
全國電子DIGITAL CITY百位3C達人團隊進駐台北資訊月。圖／全國電子提供
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