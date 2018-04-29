唯美午茶PK！萬豪攜手寶格麗、寒舍艾美大作夏日綺夢

2018-04-29 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



下午茶重空間氛圍，茶點也不能了無新意，因此每季都有新聯名、玩跨界吸客，有的將甜點視為典雅精品般設計，如台北萬豪酒店聯手BVLGARI寶格麗推出絕美甜點，文華東方酒店三度與瑞士la prairie跨界合作，奢華鑽白魚子化身靈感；也有人拉升鹹食地位，藉此振奮夏日胃口，像是寒舍艾美酒店在午茶套餐裡一次獻上6道精巧異國鹹食。

台北萬豪酒店Lobby Lounge攜手BVLGARI寶格麗推出「日晷之美 頂級流光下午茶」，以今年巴塞爾國際鐘表展中寶格麗品牌代言人舒淇所配戴的「LVCEA腕表系列」為重點，抽絲剝繭出象徵元素，如寶格麗標誌性的Tubogas表鏈設計、圓型表面、象徵羅馬寶藏的經典八芒星及鑲嵌上彩色寶石等，融入甜點裡，每套雙人份1,880元+10%起，5月1日開賣。

其中，發想自寶格麗LVCEA腕表系列「表鏈如同光環縈繞於圓形表盤」概念製成「Tubogas伯爵覆盆莓蛋糕」，點心房將白巧克力印上白金兩色繞圈，空心處綴以柔綿香緹奶油、食用花及銀箔，基底則是伯爵茶覆盆莓蛋糕。另一款「LVCEA歐帕莉絲開心果蛋糕」延續腕表巧思，選用法芙娜歐帕莉絲白巧克力醬打發、灌進模具，中央放入開心果蛋糕，冷凍後覆上煉乳淋面，白巧克力部分刷上玫瑰金銅粉製成表框，而錶面則以白巧克力印上金色時標，並以紅色寒天凍製模仿嵌入紅碧璽的LVCEA表冠。

此外，台北寒舍艾美酒店於北緯25推出恬夢綺想雙人午茶，每套1,480元+10%。副主廚李昱寬以振奮夏倦為發想，將奢華鹹食小點提升至6道，並以異國料理呈現，如「醃漬鮪魚佐魚子醬」、「帝王蟹佐薄餅及酸奶」、「酥炸松露飯球佐青醬美乃滋」、「蘆筍佐拜庸火腿」等，其中「醃漬鮪魚佐魚子醬」選用宜蘭大溪漁港現流鮪魚，以新鮮香料及檸檬醃漬塑形，每一口都有鹹香好味。

甜點則由主廚鄭吉賢玩創意，推出酸甜清爽系「蜜桃伯爵起士蛋糕」、「檸檬柑橘塔」、「金莎巧克力蛋糕」、「莓果雪花餅」、「蔓越莓司康」及「馬卡龍」。同時獻上「黛拉夢白中白香檳」及「初戀」（無酒精飲品）搭配餐點。

至於台北文華東方酒店再次攜手瑞士頂級保養品牌la prairie於青隅推出「鑽白魚子聚光下午茶饗宴」，享用下午茶即贈la prairie鑽白魚子緊膚系列精美小禮，每位1,350元+10%起，供應至5月13日止。