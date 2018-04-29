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運動無法減輕體重？醫師：靠運動減肥可能只是幻想

入手UNIQLO與BV設計師聯名系列！跟著這樣買最聰明

2018-04-29 14:20聯合報 記者曾智緯╱即時報導

日本國民品牌UNIQLO將在5月中旬推出與BV設計師Tomas Maier聯名系列，推出多款的男、女單品，對設計師不熟悉、或是不知道怎麼挑沒關係，就讓udnSTYLE告訴你怎麼買CP值最高！

Tomas Maier所擅長的就是度假風格，而他的同名品牌Logo便是一棵棕梠樹，因此女裝部分有多款利用同樣圖騰設計的T恤、洋裝和背心；男裝亦有類似的款式，可以當作入門選項。其次是女裝的泳裝就佔了整個系列的三分之一，也是在過去聯名系列中少見的類別，如果喜歡繽紛色彩的人，就一定要入手。最後，女裝的披巾和男裝的輕便海灘泳褲也都是必搶的單品，因為類似的設計於Tomas Maier的同名品牌中，定價是聯名系列的10到70倍之間，可說是買到賺到的概念。

如果不是特別喜歡設計師的招牌風格也沒關係，這系列運用了UNIQLO許多招牌的面料製成，但又比一般基本的商品有設計性，所以既實穿又舒適。女裝的Bratop系列深受不少消費者的支持，聯名系列中有細肩帶背心、撞色拼接洋裝，跳脫了原本的款式；而男、女皆有的AIRism系列家居服或POLO衫，涼爽透氣的特性，更是夏季必備。最後要推薦的是基本款的喀什米爾圓領毛衣，雖然不適合台灣的夏天，不過價格非常超值，先買入後留待今年的冬天穿搭也行。

Tomas Maier擅度假風格，因為把許多的同名品牌設計元素，帶入與UNIQL...
Tomas Maier擅度假風格，因為把許多的同名品牌設計元素，帶入與UNIQLO的聯名系列。圖／摘自UNIQLO網站
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝防曬泳衣，1,490元。圖／摘自...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝防曬泳衣，1,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝喀什米爾圓領毛衣，約3,990元...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝喀什米爾圓領毛衣，約3,990元。圖／摘自UNIQLO官網
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Tomas Maier擅度假風格，因為把許多的同名品牌設計元素，帶入與UNIQL...
Tomas Maier擅度假風格，因為把許多的同名品牌設計元素，帶入與UNIQLO的聯名系列。圖／摘自UNIQLO網站
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝AIRism襯衫式POLO衫，約...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝AIRism襯衫式POLO衫，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝披巾，約590元。圖／摘自UNI...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝披巾，約590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便海灘泳褲，約990元。圖／摘...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便海灘泳褲，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝Bratop撞色長洋裝，990元...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝Bratop撞色長洋裝，990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤式洋裝，790元。圖／摘...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤式洋裝，790元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便印花海灘泳褲，約990元。圖...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便印花海灘泳褲，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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