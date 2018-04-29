入手UNIQLO與BV設計師聯名系列！跟著這樣買最聰明

2018-04-29 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



日本國民品牌UNIQLO將在5月中旬推出與BV設計師Tomas Maier聯名系列，推出多款的男、女單品，對設計師不熟悉、或是不知道怎麼挑沒關係，就讓udnSTYLE告訴你怎麼買CP值最高！

Tomas Maier所擅長的就是度假風格，而他的同名品牌Logo便是一棵棕梠樹，因此女裝部分有多款利用同樣圖騰設計的T恤、洋裝和背心；男裝亦有類似的款式，可以當作入門選項。其次是女裝的泳裝就佔了整個系列的三分之一，也是在過去聯名系列中少見的類別，如果喜歡繽紛色彩的人，就一定要入手。最後，女裝的披巾和男裝的輕便海灘泳褲也都是必搶的單品，因為類似的設計於Tomas Maier的同名品牌中，定價是聯名系列的10到70倍之間，可說是買到賺到的概念。