搶先直擊！UNIQLO聯名Tomas Maier系列完整曝光

2018-04-29 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



準備好了嗎？UNIQLO曝光和高級品牌Bottega Veneta創意總監Tomas Maier聯名系列男、女裝，最低只要花590元就能入手頂尖設計師服裝。

日本國民品牌UNIQLO今年最具話題的合作，便是與Tomas Maier的聯名，也正式曝光了完整的男、女服飾。設計師希望將受到海灘休閒所啟發的度假時尚風格，帶給所有人。而這系列就是為了放鬆身心、擺脫日常生活喧囂的休閒時光所設計。女裝包括了T恤、襯衫、連身洋裝和外套、配件共36件單品；男裝略少，僅有15項單品，褲裝佔了大部份的類別。不過值得關注的是，不論男、女裝，最低價格不到600元，就能買到T恤或是配件，最貴的單品也是4,000元有找，維持了過去的親民定價策略。