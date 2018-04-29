搶先直擊！UNIQLO聯名Tomas Maier系列完整曝光
2018-04-29 14:10
聯合報 記者曾智緯
╱即時報導
準備好了嗎？UNIQLO曝光和高級品牌Bottega Veneta創意總監Tomas Maier聯名系列男、女裝，最低只要花590元就能入手頂尖設計師服裝。
日本國民品牌UNIQLO今年最具話題的合作，便是與Tomas Maier的聯名，也正式曝光了完整的男、女服飾。設計師希望將受到海灘休閒所啟發的度假時尚風格，帶給所有人。而這系列就是為了放鬆身心、擺脫日常生活喧囂的休閒時光所設計。女裝包括了T恤、襯衫、連身洋裝和外套、配件共36件單品；男裝略少，僅有15項單品，褲裝佔了大部份的類別。不過值得關注的是，不論男、女裝，最低價格不到600元，就能買到T恤或是配件，最貴的單品也是4,000元有找，維持了過去的親民定價策略。
聯名的系列完整的呈現了Tomas Maier所擅長的度假風格，同時融入了UNIQLO的招牌機能性面料，女裝部分就有Bratop細肩帶背心、AIRism絨面家居短褲；男裝則有AIRism襯衫式POLO衫，時髦設計也兼顧了舒適性。而且整體而言，風格也延續自設計師的同名品牌，女裝有著繽紛色彩的配置，男裝以沈穩的墨綠、深藍為主。全系列將在5月18日正式上市，僅限於官方網站、明曜百貨旗艦店、西門店、統一時代百貨台北店、微風廣場店及台中中友百貨店、高雄漢神巨蛋購物廣場店，6個實體店面販售。
留言