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搶先直擊！UNIQLO聯名Tomas Maier系列完整曝光

2018-04-29 14:10聯合報 記者曾智緯╱即時報導

準備好了嗎？UNIQLO曝光和高級品牌Bottega Veneta創意總監Tomas Maier聯名系列男、女裝，最低只要花590元就能入手頂尖設計師服裝。

日本國民品牌UNIQLO今年最具話題的合作，便是與Tomas Maier的聯名，也正式曝光了完整的男、女服飾。設計師希望將受到海灘休閒所啟發的度假時尚風格，帶給所有人。而這系列就是為了放鬆身心、擺脫日常生活喧囂的休閒時光所設計。女裝包括了T恤、襯衫、連身洋裝和外套、配件共36件單品；男裝略少，僅有15項單品，褲裝佔了大部份的類別。不過值得關注的是，不論男、女裝，最低價格不到600元，就能買到T恤或是配件，最貴的單品也是4,000元有找，維持了過去的親民定價策略。

聯名的系列完整的呈現了Tomas Maier所擅長的度假風格，同時融入了UNIQLO的招牌機能性面料，女裝部分就有Bratop細肩帶背心、AIRism絨面家居短褲；男裝則有AIRism襯衫式POLO衫，時髦設計也兼顧了舒適性。而且整體而言，風格也延續自設計師的同名品牌，女裝有著繽紛色彩的配置，男裝以沈穩的墨綠、深藍為主。全系列將在5月18日正式上市，僅限於官方網站、明曜百貨旗艦店、西門店、統一時代百貨台北店、微風廣場店及台中中友百貨店、高雄漢神巨蛋購物廣場店，6個實體店面販售。

UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝Supima棉T恤，約590元。...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝Supima棉T恤，約590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝泳衣，約790元。圖／摘自UNI...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝泳衣，約790元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝AIRism襯衫式POLO衫，約...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝AIRism襯衫式POLO衫，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝超柔棉立領長版襯衫，約1,490...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝超柔棉立領長版襯衫，約1,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤，約590元。圖／摘自U...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤，約590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列皮帶，約990元。圖／摘自UNIQL...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列皮帶，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝披巾，約590元。圖／摘自UNI...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝披巾，約590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝飛行外套，約2,490元。圖／摘...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝飛行外套，約2,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝披巾，約590元。圖／摘自UNI...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝披巾，約590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝卡其寬版短褲，990元。圖／摘自...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝卡其寬版短褲，990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝棉質府綢抓皺洋裝，1,490元。...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝棉質府綢抓皺洋裝，1,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝連身泳衣，990元。圖／摘自UN...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝連身泳衣，990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便印花海灘泳褲，約990元。圖...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便印花海灘泳褲，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝飛行外套，約2,490元。圖／摘...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝飛行外套，約2,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝AIRism設計POLO衫，約7...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝AIRism設計POLO衫，約790元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便海灘泳褲，約990元。圖／摘...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便海灘泳褲，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝棉質輕便長褲，約990元。圖／摘...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝棉質輕便長褲，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝喀什米爾圓領毛衣，約2,990元...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝喀什米爾圓領毛衣，約2,990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便拼接海灘泳褲，約990元。圖...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便拼接海灘泳褲，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝雪紡印花洋裝，1,490元。圖／...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝雪紡印花洋裝，1,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝Bratop印花長洋裝，990元...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝Bratop印花長洋裝，990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤，約590元。圖／摘自U...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤，約590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤式洋裝，790元。圖／摘...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花T恤式洋裝，790元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝泳衣，790元。圖／摘自UNIQ...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝泳衣，790元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝柔軟棉質抓皺上衣，約990元。圖...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝柔軟棉質抓皺上衣，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝AIRism絨面家居短褲，590...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝AIRism絨面家居短褲，590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝喀什米爾圓領毛衣，約3,990元...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝喀什米爾圓領毛衣，約3,990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝泳褲，約390元。圖／摘自UNI...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝泳褲，約390元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝棉質府綢布勞森外套，約1,990...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝棉質府綢布勞森外套，約1,990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝Supima棉印花T恤，約590...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝Supima棉印花T恤，約590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便印花海灘泳褲，約990元。圖...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便印花海灘泳褲，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝長版開襟外套，約1,490元。圖...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝長版開襟外套，約1,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝Bratop撞色長洋裝，990元...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝Bratop撞色長洋裝，990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝AIRism絨面家居服，約990...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝AIRism絨面家居服，約990元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花防曬泳衣，1,490元。圖／...
UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花防曬泳衣，1,490元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝針織POLO衫，約790元。圖／...
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝印花連身泳衣，990元。圖／摘自...
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列男裝輕便卡其短褲，約990元。圖／摘...
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO與Tomas Maier聯名系列女裝低腰泳褲，約390元。圖／摘自U...
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