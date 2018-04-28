網購母親節蛋糕 吹起視覺系質感風

2018-04-28 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



母親節向來是蛋糕銷售的大檔期之一，網購蛋糕突破地域限制，選擇也更加多元，買氣年年增長，今年主打新品除了在口味上展現巧思，用料、外觀也吹起頂級精品風，味覺、視覺都討好媽咪的芳心；此外，近來髒髒包話題正熱，社群興起一股「曬髒」風潮，採用濃稠巧克力醬或可可粉的蛋糕買氣特別旺。

momo購物網獨家限量販售的老協珍燕窩蛋糕嚴選頂級印尼燕盞，外觀以天然覆盆莓淋醬打造出鏡面造型，再妝點金箔與蜜蘋果，堆疊出低調奢華的精品質感；白木屋將母親節系列視為藝術品雕琢，康乃馨、白玫瑰或緞帶禮物造型設計都很吸睛。

經典不敗的蛋糕，如亞尼克生乳捲、香帥芋泥捲、金格蜂蜜蛋糕、佳樂波士頓派、基隆連珍草莓香草蛋糕等也都是在momo購物網的熱賣夯品。

博客來即日起至5月8日推出母親節蛋糕預購，分為經典名店蛋糕、造型蛋糕、療癒系甜點、公益蛋糕等4大專區，集結上百款蛋糕全面8.5折起，以進口頂級食材、本地特色食材為主軸，主打採用法國進口奶油的JustSweet甜庄無私百香果乳酪蛋糕，採用台灣在地栗子的大目農田北海道栗子南瓜乳酪蛋糕、花蓮小農紫地瓜的達克闇黑工場紫芋裙擺搖搖等。

樂天市場發現消費者喜歡拍照上傳打卡，帶動視覺系蛋糕的熱潮，即日起至5月8日指定店家母親節蛋糕消費滿499元即享免運。視覺系蛋糕主推網紅部落客激推的玫菓漸層3色千層，利用藍莓醬、玫瑰精露及蔓越莓醬創造漸層感，並以整朵玫瑰花裝飾；木匠手作彩虹生乳酪蛋糕則有著粉嫩繽紛的外觀，添加優格及檸檬微酸口感。