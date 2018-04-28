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網購母親節蛋糕 吹起視覺系質感風

2018-04-28 21:11聯合報 記者陳立儀╱即時報導

母親節向來是蛋糕銷售的大檔期之一，網購蛋糕突破地域限制，選擇也更加多元，買氣年年增長，今年主打新品除了在口味上展現巧思，用料、外觀也吹起頂級精品風，味覺、視覺都討好媽咪的芳心；此外，近來髒髒包話題正熱，社群興起一股「曬髒」風潮，採用濃稠巧克力醬或可可粉的蛋糕買氣特別旺。

momo購物網獨家限量販售的老協珍燕窩蛋糕嚴選頂級印尼燕盞，外觀以天然覆盆莓淋醬打造出鏡面造型，再妝點金箔與蜜蘋果，堆疊出低調奢華的精品質感；白木屋將母親節系列視為藝術品雕琢，康乃馨、白玫瑰或緞帶禮物造型設計都很吸睛。

經典不敗的蛋糕，如亞尼克生乳捲、香帥芋泥捲、金格蜂蜜蛋糕、佳樂波士頓派、基隆連珍草莓香草蛋糕等也都是在momo購物網的熱賣夯品。

博客來即日起至5月8日推出母親節蛋糕預購，分為經典名店蛋糕、造型蛋糕、療癒系甜點、公益蛋糕等4大專區，集結上百款蛋糕全面8.5折起，以進口頂級食材、本地特色食材為主軸，主打採用法國進口奶油的JustSweet甜庄無私百香果乳酪蛋糕，採用台灣在地栗子的大目農田北海道栗子南瓜乳酪蛋糕、花蓮小農紫地瓜的達克闇黑工場紫芋裙擺搖搖等。

樂天市場發現消費者喜歡拍照上傳打卡，帶動視覺系蛋糕的熱潮，即日起至5月8日指定店家母親節蛋糕消費滿499元即享免運。視覺系蛋糕主推網紅部落客激推的玫菓漸層3色千層，利用藍莓醬、玫瑰精露及蔓越莓醬創造漸層感，並以整朵玫瑰花裝飾；木匠手作彩虹生乳酪蛋糕則有著粉嫩繽紛的外觀，添加優格及檸檬微酸口感。

ihergo愛合購指出，歷年母親節蛋糕的最熱賣口味為起司、巧克力、芋頭等，今年看準髒髒包話題，不少烘焙店紛紛主打巧克力口味，巧克力商品的搜尋量更明顯較其他口味高出3成以上，像是麵包劇場跟皮耶先生手作烘焙，就分別端出波希米亞狂想曲及經典甘納許，就連以起司蛋糕聞名的起士公爵也力推靜岡熔岩抹茶布朗尼。

心願巧克力覆盆子生乳酪蛋糕的外型及隨蛋糕附上的餐具組都令人眼睛一亮。圖／樂天市場...
心願巧克力覆盆子生乳酪蛋糕的外型及隨蛋糕附上的餐具組都令人眼睛一亮。圖／樂天市場提供
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老協珍經典燕窩蛋糕，折扣價1,680元，限量100顆。圖／momo購物網提供
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博客來搶攻母親節蛋糕商機，主打特色食材療癒系甜點。圖／博客來提供
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木匠手作彩虹生乳酪蛋糕不僅視覺粉嫩繽紛，還添加優格及檸檬微酸口感，喚醒媽媽的少女...
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博客來即日起至5月8日推出母親節蛋糕預購，集結上百款蛋糕全面8.5折起。圖／博客...
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巴特里真愛潘朵拉造型蛋糕6吋，折扣價1,375元。圖／momo購物網提供
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玫菓漸層3色千層利用藍莓醬、玫瑰精露及蔓越莓醬創造漸層視覺感。圖／樂天市場提供
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大目農田北海道栗子南瓜乳酪蛋糕，特價1,180元。圖／博客來提供
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母親節巧克力

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