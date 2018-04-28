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母親節大餐訂了嗎？飯店預約8成滿

2018-04-28 21:08聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

迎接母親節到來，各大五星級飯店使出渾身解數，端出限定餐點及優惠活動吸客，價位大多落在2,000元到3,000元左右，目前訂位最高達8成滿。業者觀察指出，今年母親節餐廳仍以吃到飽或半自助式餐廳最為熱門，但受到《台北米其林指南》影響，與米其林沾上邊的餐廳也相當受歡迎，訂位甚至較往年提前1個月就客滿。

為了搶攻母親節商機，飯店紛紛推出母親節主題限定餐點，寒舍艾美酒店探索廚房推出記憶風貌母親節限定料理、凱橋凱撒大飯店端出朋派自助餐廳推出「媽媽萬歲美饌」、台北君悅酒店於5月12日、13日在館內各餐廳端出母親節饗宴或套餐等、台北美福大飯店於5月12日至5月13日推出「馨花綻放」母親節饗宴專案，價位大多介於2,000元到3,000元之間，提供消費者選擇。

台北君悅酒店推出「母親節饗宴」
台北君悅酒店推出「母親節饗宴」
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同時，有部分業者祭出用餐優惠及送洗沐用品活動，以此拉抬業績，台北福華大飯店麗香苑推出用餐送平日午茶沙拉吧兌換券，另外帶媽媽前往用自助餐就送LOCCITANE沐浴組，還能拍下全家福合照留念。台中日月千禧酒店饗樂全日餐廳除了可以680元加價嘗龍蝦外，4位成人同行消費，並拍照打卡上傳社群網站，就可獲贈HERMES精品沐浴組一組。

台北福華飯店享用自助餐送洗沐組。圖／台北福華飯店提供
台北福華飯店享用自助餐送洗沐組。圖／台北福華飯店提供
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母親節餐廳向來最受歡迎的就屬Buffet自助餐吃到飽，因菜肴選擇多元，而且是大多數人喜歡的菜色，特別有吃大餐的感覺，所以成了許多民眾母親節慶祝的首選，連帶影響訂位情況攀升。今年像是台北君悅酒店凱菲屋或是主題自助饗宴、台北美福大飯店彩匯自助餐、台北喜來登飯店十二廚等，母親節前2到3周，訂位已經達到6至8成滿，並預計母親節前一周會攀上訂位高峰。

台北美福大飯店於5月12日至5月13日推出「馨花綻放」母親節饗宴專案。圖／台北美...
台北美福大飯店於5月12日至5月13日推出「馨花綻放」母親節饗宴專案。圖／台北美福飯店提供
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此外，今年正好是《台北米其林指南》首屆在台發行，也使摘星餐廳成為今年母親節的新選擇，像是拿下米其林一星的台北文華東方酒店中餐廳雅閣、米其林二星的台北喜來登飯店請客樓等皆相當熱門。其中，台北喜來登飯店的請客樓母親節訂位較以往提前一個月客滿。

台北喜來登飯店請客樓有米其林加持，較往年提早1個月客滿。圖／台北喜來登飯店提供
台北喜來登飯店請客樓有米其林加持，較往年提早1個月客滿。圖／台北喜來登飯店提供
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母親節米其林喜來登

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