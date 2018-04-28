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20年懷念的味道 東區隱藏版美食Mr.Paco

2018-04-28 17:53聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

Mr. Paco店景。記者張芳瑜／攝影
Mr. Paco店景。記者張芳瑜／攝影
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逛遍東區的流行時尚，或許你沒發現，在忠孝東路216巷美食一級戰區巷子裡，一家有著20年的熟悉味道。Mr. Paco的料理吃得出純手工製作的用心，更是許多名人心中的私房餐廳。

聽過Mr. Paco的人，一定知道它就是原本位於敦南誠品B1的人氣美食Megans cafe，搬遷、改名之後依舊讓人想念的好味道。第二代老闆賀可維接續已故爸爸賀旭生的好手藝，將自己愛吃的馬鈴薯以及在澳洲飲食概念注入菜單中，像必點的人氣口味15號Pizza「大早餐」，以番茄醬汁打底，再加入培根、炒蛋的早餐元素，就是來自他的創意。

此外，店裡一年四季都不斷貨的「菠菜沙拉」和馬祖空運的新鮮「淡菜」，都是店裡的招牌菜色，若要把Mr. Paco界定為義式料理也沒錯，但因為傳承了爸爸來自陝西手藝，隱藏菜單中必須先預定的「油波麵」，更是熟客才知道的經典中式美味。

Mr. Paco另一招牌是店裡的甜點，全來自賀可維的阿姨雷意虹親手製作，堅持手工作12層的手工派皮夾疊著蕉香味十足的台中蕉，是電視名人陳文茜最愛的甜點之一，而這裡的千層派可說是全台第一家，17年前推出至今，隨著季節變換口味，最經典的這款香蕉千層派，不少客人衝著它而來，迷人的滋味可見一斑。

Mr. Paco

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄23號

營業時間：周一至周五11:30-14:30、17:30-22:00；周六、周日11:30-15:00、17:30-22:00

不少名人都是座上嘉賓。記者張芳瑜／攝影
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隱藏版菜單中的中式料理「油波麵」。記者張芳瑜／攝影
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烤雞也是隱藏菜單之一，大隻仿土雞以香料醃一天，需提前兩天預訂。記者張芳瑜／攝影
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馬祖的淡菜大又新鮮，醬汁沾著長棍麵包更有飽足感。記者張芳瑜／攝影
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電視名人陳文茜最喜歡的香蕉千層派。記者張芳瑜／攝影
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融合早餐元素的15號Pizza「大早餐」。記者張芳瑜／攝影
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