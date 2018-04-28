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盤點2018國際美妝品牌代言人 都是社群大贏家

2018-04-28 17:51聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

2018年開年至今，國際彩妝保養品牌分別開出新的代言大使名單，以往的只要形象正面、顏值勝出就可望出線，但在新世代的消費導向之下，社群霸主更是奪得代言的利器。

★迪奧Dior水原希子

身兼演員、模特兒、服裝設計等多樣才藝的水原希子，成為迪奧DiorBeauty亞洲區的首位彩妝大使，混血名模的身分加上高度可塑性，讓她成為時尚界的寵兒，在IG擁有490萬粉絲數，每次出現總讓人眼睛一亮。清新的水原希子在近期品牌釋出的首支HOW-TO影片中，示範保養品的用法，白淨彈潤的好氣色和無敵笑容，別具說服力。

水原希子為Dior Beauty亞洲區代言人。圖／迪奧提供
水原希子為Dior Beauty亞洲區代言人。圖／迪奧提供
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★雪花秀 宋慧喬

年初宋慧喬在IG上以影片表示，將卸下10年來代言蘭芝（Laneige）的身分，轉赴雪花秀（Sulwhasoo）品牌大使，應該是2018上半年度最受矚目的一位代言人，新婚的話題熱度、以及雪花秀品牌成立21年來從未有代言人的紀錄，讓宋慧喬甚是風光，上個月品牌也在首爾舉辦正式代言記者會，宋慧喬的高人氣在媒體與社群都激發討論熱潮，她個人也表示期待接下來與雪花秀共同開啟的新旅程。

宋慧喬代言雪花秀為2018開年大事。圖／雪花秀提供
宋慧喬代言雪花秀為2018開年大事。圖／雪花秀提供
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★蘭芝 金裕貞

蘭芝新任2018品牌全球代言人金裕貞雖然才18歲，卻有國民妹妹的稱號，因為她4歲就拍攝牛奶廣告出道、9歲起陸續接拍韓劇，2016年以《雲畫的月光》知名度暴增，可愛甜美的青春氣息和品牌的受眾零距離，水亮肌膚、精緻五官也是蘭芝想帶給全球女性的印象，因而脫穎而出，和李聖經、朴敘俊同為蘭芝旗下的代言人。

嬌俏甜美的金裕貞是蘭芝新任代言人。圖／蘭芝提供
嬌俏甜美的金裕貞是蘭芝新任代言人。圖／蘭芝提供
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★su:m37° 甦秘 李鍾碩

李鍾碩以白雪王子般的好膚質，和韓劇《W兩個世界》、《當你沉睡時》的受歡迎，而在今年3月榮登韓國LG集團以自然發酵保養品為主的甦密形象代言人。李鍾碩曾因皮膚過於白皙，而有「牛奶肌膚」的美譽，甦秘在台上市一年多，引進時由美容大王大S站台，默默以su:m37°青春奇蹟活酵肌秘露在台賣出好口碑。

李鍾碩自3月起成為韓國保養品牌su:m37°代言人。圖／su:m37°提供
李鍾碩自3月起成為韓國保養品牌su:m37°代言人。圖／su:m37°提供
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蘭蔻 Chiara Ferragni／Suzy秀智／戶田惠梨香

Chiara Ferragni成為蘭蔻代言人，是相當具有時代意義的新訊，一則象徵頗有歷史的蘭蔻勇於突破自我、跟進社群潮流，也表示Chiara Ferragni這位從部落格起家的義大利女孩不但擁有自己的品牌，也已在千禧世代擁有無可動搖的地位，更於2017年被美國富比士雜誌評選為「最有權力的時尚紅人」。

韓國女星Suzy Bae裴秀智則是為蘭蔻帶來更為青春的力量，擔任韓國謬思女神，被封為「國民初戀」的演歌雙棲身分，時尚的妝容與穿搭總是引發網路討論熱潮，IG已累計800萬追蹤人次，她擦上的「秀智色」絕對完美唇膏#373色號也一度售罄，威力十足。而日本地區則由知名女演員Erika Toda戶田惠梨香出任，她的IG粉絲有260萬，蘭蔻在亞洲區打造的「Love Your Age超進化肌因系列」形象片，即由戸田惠梨香擔任主角。

蘭蔻近日發布三位代言人包括Chiara Ferragni、戶田惠梨香、Suzy秀...
蘭蔻近日發布三位代言人包括Chiara Ferragni、戶田惠梨香、Suzy秀智。圖／蘭蔻提供
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★雅詩蘭黛 Karlie Kloss

本月最新鮮的代言人，就是雅詩蘭黛宣佈簽下身兼模特兒、企業家和慈善家的卡莉克勞斯（Karlie Kloss）為最新全球代言人暨品牌大使，她加入後將與Kendall Jenner和楊冪等8位現任大使，共同擔任雅詩蘭黛代言人。卡莉克勞斯表示，加入雅詩蘭黛家族對她來說是美夢成真，更深遠的意義在於令人崇敬的雅詩蘭黛夫人的創業精神，給她極大的啟發與鼓舞。

卡莉克勞斯成為雅詩蘭黛最新全球代言人暨品牌大使。圖／雅詩蘭黛提供
卡莉克勞斯成為雅詩蘭黛最新全球代言人暨品牌大使。圖／雅詩蘭黛提供
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資生堂百優系列 桂綸鎂

本月還有一位新鮮代言人，就是拿下在台熱銷30年的「百優精純乳霜」的代言人桂綸鎂，資生堂的百優精純乳霜自1988年上市至今，是許多女性的共同記憶，品牌以桂綸鎂的人生歷練、影后光環拍攝「趁早」微電影，傳遞女性趁早堅定、趁早勇敢，決定自己生命價值的理念；也同時透過這部影片，呼應抗老要趁早的肌膚保養概念。

桂綸鎂成為資生堂東京櫃百優精純乳霜30周年代言人。圖／資生堂提供
桂綸鎂成為資生堂東京櫃百優精純乳霜30周年代言人。圖／資生堂提供
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蘭蔻模特兒資生堂Dior

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