預防勝於調理 美日明星都愛的「抗痘小3」

2018-04-28 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「有痘痘才調理的觀念已經落伍了」！台灣正處於春夏交替之際，連帶影響肌膚不穩定，無法預測痘痘和粉刺何時會跑出來。起源於美國加州，近年在日本爆紅的保養品牌Proactiv則是主張，關於抗痘保養，主動預防勝於被動調理，不應是哪裡長痘痘就調理哪裡，這樣容易陷入今天好了但明天又復發的無限循環，而是應該透過日常的基礎保養，打造不易長痘痘的肌膚環境。

Proactiv「明星三步組」，被暱稱為「抗痘小3」，相較於過往，關於痘痘肌的保養步驟及產品總是自行選擇搭配，每個產品獨自發揮作用效果卻有限，Proactiv針對痘痘肌設計，清潔抗痘、調理抗痘、保濕抗痘，三重抗痘機制，訴求配方加乘卻不打架，溫和且不刺痛，保濕同時抗痘不乾癢，並建議一套使用完整更有效，同時從清潔、調理到保濕全臉2萬個毛孔。

第一步驟是深層清潔的「抗痘潔面乳」，第二步驟則是直擊底層的「抗痘毛孔定向調理乳」，以及第三部步驟的「亮白保濕凝乳」，主成份全都為水楊酸。