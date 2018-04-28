金正恩用的那支「萬寶龍筆」 近距離瞧個仔細...

2018-04-28 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



兩韓高峰會，金正恩使用的那支「萬寶龍筆」是萬寶龍大師傑作系列149經典鋼筆，Meisterstück大師傑作系列書寫工具於1924年首度推出。

根據南韓媒體報導，這支鋼筆與東西德在1990年簽署統一宣言使用的是同一款，因此意義重大。但，除此之外，使用萬寶龍Meisterstück大師傑作系列書寫工具的尊貴人士數量極多，也遍及全球，包括：約翰‧甘迺迪、荷蘭王儲威廉亞立山大（Willem Alexander）與王妃麥茜瑪（Princess Maxima）、美國歐巴馬總統、西德總理康拉德•阿登纳、英國查爾斯王子與黛安娜王妃、羅比威廉斯（Robbie Williams）等等，都是它的收藏者。明星級建築師哈恩（Helmut Jahn），更是以萬寶龍Meisterstück 149鋼筆繪製他的設計想法。

2018年，適逢法國名作家安東尼．聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）所著的《小王子》（Le Petit Prince）出版75周年，萬寶龍特別以此著作為靈感，發表了大師傑作Meisterstück系列小王子書寫工具，其最大的設計特色為：小王子與狐狸之間啟迪人心的溫柔特質。故事中的狐狸啟發了小王子關於人際關係的重要性，並揭露了智慧是源於自我生活的體驗。