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百貨母親節檔狠拚 SOGO美妝首度跨櫃5千送4百

2018-04-27 19:43聯合報 記者江佩君╱即時報導

母親節檔期是百貨上半年最重要戰役，業績可輸不起。今年受惠於美妝市場買氣發威，為延續消費力道，一向從未在母親節檔期推出美妝滿千送百優惠的SOGO，今年破天荒在母親節正檔首度祭出「跨櫃」滿5,000送400，藉此帶動、串聯全館女性商品消費力，繼續炒熱美妝買氣。

「美妝天后宮」SOGO忠孝館在初夏化妝品節，在新品牌加入下，美妝業績成長超過1成，成長力道優於去年同期。為延續買氣，母親節檔期SOGO台北店三館、天母店在5月1日至5月6日首度推出美妝單日跨櫃滿5,000送400，還有24款全國獨家特惠組，以及像是蘭蔻太空日霜大容量組、植村秀新品櫻花莓果天后超值組、RMK緊緻活膚組、肌膚之鑰全方位修護抗老組等共12款「買1送8」的超狂限定。

另外，就連快閃店也打出全台獨家規格，像是SOGO忠孝館5月3日前推出Tiffany全台唯一的香氛快閃屋，在台灣還未引進Dolce & Gabbana彩妝前，於5月7日至5月13日打造由義大利空運來台全台獨家的Dolce & Gabbana恬蜜花園快閃店。

新光三越母親節檔期，4月29日前貴賓卡友獨享全館滿5,000送200（台中店4/30~5/1）。不只是禮物，跟家人聚在一起好好吃一頓飯，更是許多媽媽最想要禮物。透過新光三越｢美食訂候位服務」，手指一滑就能輕鬆訂位或查詢候位狀況，即日起只要持台新銀行新光三越聯名卡於全台新光三越餐廳用餐消費，再加碼2%回饋。

微風廣場每年於母親節前夕舉辦的「微風之夜」，至今邁入第16年，每年都有年度主題的微風之夜，今年以「紐約」為主題。今年「獨家」、「首賣」商品超過百件、推出的千萬珠寶品項近二十件，比去年多出2成。除了各業種的滿額回饋外，也有當晚限定來店禮、銀行禮、滿額禮、微風聯名卡友獨享禮等的多重優惠，更首度祭出消費滿10萬元以上就送長榮皇璽桂冠艙鑽石航線紐約來回機票及LuxgenU6 GT220百萬汽車抽獎券一張，有機會把機票和汽車帶回家。

遠東百貨結合網路會員與線上購物的「遠百Online」開站，搭配實體百貨通路母親節檔期，不只實體百貨有優惠，5月13日前推出開站慶，活動期間遠百Online全館單筆訂單滿2,000送200元實體百貨抵用券，把母親節戰場從實體百貨延伸至線上消費。

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微風之夜Prada Saffiano牛皮壓紋撞色信差包25,500元。圖／微風提供
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母親節微風SOGO
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