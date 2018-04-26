周冬雨和李冰冰穿中規中矩 不如風衣配白襪拖鞋

2018-04-26 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



周冬雨和李冰冰日前都穿上BURBERRY風衣外套展現時尚品味，品牌也同步發表Heritage風衣的嶄新樣貌。

Heritage風衣系列以三種不同剪裁款式、長度及5種顏色呈現，讓風衣的穿搭更符合現代感的細節及新色，而為了此次發表，BURBERRY特別和5位造型師合作，以風衣為主題，打造創新的穿搭品味，他們分別是Jack Borkett、Anders Thomsen、Victoire Simonney、Ruben Moreira及Danny Reed這五位造型師，其中Ruben Moreira搭出的造型，讓人超想看到實際穿出門的樣子，以經典風衣搭襯白色半統襪、拖鞋，既潮流又突梯的搭法，引人玩味。相較之下，李冰冰搭VERSACE的粉紅T恤、TORY BURCH荷葉邊白鞋，以及周冬雨一整身BURBERRY，顯得中規中矩。