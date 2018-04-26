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周冬雨和李冰冰穿中規中矩 不如風衣配白襪拖鞋

2018-04-26 21:22聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

周冬雨和李冰冰日前都穿上BURBERRY風衣外套展現時尚品味，品牌也同步發表Heritage風衣的嶄新樣貌。

Heritage風衣系列以三種不同剪裁款式、長度及5種顏色呈現，讓風衣的穿搭更符合現代感的細節及新色，而為了此次發表，BURBERRY特別和5位造型師合作，以風衣為主題，打造創新的穿搭品味，他們分別是Jack Borkett、Anders Thomsen、Victoire Simonney、Ruben Moreira及Danny Reed這五位造型師，其中Ruben Moreira搭出的造型，讓人超想看到實際穿出門的樣子，以經典風衣搭襯白色半統襪、拖鞋，既潮流又突梯的搭法，引人玩味。相較之下，李冰冰搭VERSACE的粉紅T恤、TORY BURCH荷葉邊白鞋，以及周冬雨一整身BURBERRY，顯得中規中矩。

三個不同的剪裁包括最纖窄的The Chelsea款式，採用棉質Gabardine布料，女款窄肩收腰設計、男版肩線圓滑，各有普通長度和長版；經典的The Kensington款式也採用棉質Gabardine，剪裁較流暢英挺，同樣有2種長度；運用較為輕薄的熱帶Gabardine材質打造的則是The Westminster款式，更為休閒寬鬆。上述三種款式風衣價格，落在69,000元至75,000元之間。

BURBERRY女款風衣推出經典蜜金色、深卡其軍綠色、中灰色和午夜色。圖／BUR...
BURBERRY女款風衣推出經典蜜金色、深卡其軍綠色、中灰色和午夜色。圖／BURBERRY提供
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李冰冰穿淡粉紅色系搭襯BURBERRY風衣。圖／BURBERRY提供
李冰冰穿淡粉紅色系搭襯BURBERRY風衣。圖／BURBERRY提供
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李冰冰穿淡粉紅色系搭襯BURBERRY風衣。圖／BURBERRY提供
李冰冰穿淡粉紅色系搭襯BURBERRY風衣。圖／BURBERRY提供
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Anders Thomsen為BURBERRY風衣展現創意造型。圖／BURBER...
Anders Thomsen為BURBERRY風衣展現創意造型。圖／BURBERRY提供
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Danny Reed打造的風衣造型有玩世不恭的帥氣。圖／BURBERRY提供
Danny Reed打造的風衣造型有玩世不恭的帥氣。圖／BURBERRY提供
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Jack Borkett以風衣搭出搖滾風格。圖／BURBERRY提供
Jack Borkett以風衣搭出搖滾風格。圖／BURBERRY提供
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周冬雨以BURBERRY風衣展現率性風采。圖／BURBERRY提供
周冬雨以BURBERRY風衣展現率性風采。圖／BURBERRY提供
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Victoire Simonney以風衣作為裙子穿搭。圖／BURBERRY提供
Victoire Simonney以風衣作為裙子穿搭。圖／BURBERRY提供
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期待Ruben Moreira這套造型有人穿上街。圖／BURBERRY提供
期待Ruben Moreira這套造型有人穿上街。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY男款風衣採用經典蜜金色、黑色、深軍卡其軍綠色和中灰色。圖／BUR...
BURBERRY男款風衣採用經典蜜金色、黑色、深軍卡其軍綠色和中灰色。圖／BURBERRY提供
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