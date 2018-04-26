雅詩蘭黛粉底遊樂園 整個咖啡廳都是妳的彩妝間

2018-04-26 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



社群軟體盛行的年代，人人都可以是網美，拍美照打卡已成為女性最熱衷的活動之一。雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）特別在台北東區打造「雅詩蘭黛粉持久底妝快閃店」，以咖啡廳、拍照打卡點，結合品牌招牌底妝「Double Wear」為靈感打造粉底遊樂園，還能體驗最完整的粉底液系列，以及一對一的彩妝師服務。

只要你是雅詩蘭黛VIP就可參加，一走進「雅詩蘭黛粉持久底妝快閃店」就可以感受夏日歡愉氣息，像是可以玩垂釣的粉底噴水球池，還有泳池、沙漠等拍照情境的空間，可以盡情和閨蜜拍美照。另外還有完整齊全的粉底與唇彩陳列，找到專屬命定色彩，彷彿整個咖啡廳都是你的彩妝間，還有專業彩妝團隊隨時給予專業的解答。

現場還可手做獨一無二的化妝包，親手設計專屬於自己的化妝包並可以帶著走。不只如此，現場特別設置ESTEE LAUDER Cafe，以粉底液顏色為靈感特調的Double Wear奶茶，與可愛小點心。進到這每處都可以是拍美照的空間。

雅詩蘭黛粉持久底妝快閃店

地址：無聊咖啡（台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1）