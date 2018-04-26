美翻！道地歐系蛋糕PK唯美櫻花日系 搶母親節市場

2018-04-26 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



母親節將至，雖然媽媽總說不要多花錢，但是飯後甜點驚喜還是必備款。IL MERCATO義瑪卡多推出源自1950年的「金黃合歡蛋糕」，agnès b. CAFÉ則推出法式優雅「草莓芭芭露亞蛋糕」，Dazzling推出手作浪漫「櫻花戚風蛋糕」，她喜歡雋永經典還是日系優雅？挑一款寵愛媽咪。

在義大利，金黃合歡花是女性象徵花朵，源自金黃合歡花就算在貧瘠土壤仍能精彩綻放，猶如現代女性的堅毅形象，盛開時間同時也是春天。於是義瑪卡多甜點主廚Manuel Baima Besquet以此為靈感，重現這款發祥於1950年代義大利的經典蛋糕「金黃合歡蛋糕」。

「金黃合歡蛋糕」以「馬達加斯加香草海綿蛋糕」為基底，層層疊上以風味莓果醬、芬芳玫瑰精萃及特調卡士達調製而成「玫瑰卡士達內餡」，外層綴以一塊塊香草海綿蛋糕，展現金黃合歡花花瓣風貌，且看得見一粒一粒香草籽；8吋售價1,080元，即日起開放預購至5月6日止，5月11日開始取貨。

此外，agnès b. CAFÉ今年則推出「草莓芭芭露亞蛋糕」，整顆粉色療癒媽媽心。蛋糕主體為香草芭芭露亞慕斯，口感綿軟輕盈，分層夾入香草戚風蛋糕、草莓果凍及草莓起司布蕾，最後加上茉莉花茶脆球、杏仁脆餅，在爽口優雅風味中增添多層次口感。最上層放上手工製作小花、莓果及經典白巧克力圓牌，印有法文草寫「J’aime maman（我愛媽媽）」，營造法式簡約質感。即日起各門市開放預訂，依4吋、5吋、7吋及9吋不同，售價落在500元至2,000元，mini版售價150元。