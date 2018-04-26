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卸妝卸不乾淨？使用卸妝油的3秘訣4重點一定要知道

2018-04-26 18:05聯合報 記者陳立儀╱即時報導

卸妝總是覺得卸不乾淨？卸妝油是否難沖淨又會致粉刺？如果你有上述的疑問，就一定要知道正確使用卸妝油的撇步！Curel珂潤發表全新的潤浸保濕輕質卸妝油，同時分享了3大秘訣、4大重點，除了許多人都知道的手乾臉乾之外，卸妝油的用量和清洗的水溫也都有學問。

Curel珂潤表示，使用卸妝油時手和臉部都必須完全乾燥，才能讓卸妝油發揮清潔能力；卸妝油的用量也一定要足夠，避免在卸妝按摩的過程中因油量不足而過度拉扯肌膚、造成刺激，大約按壓3～4次的用量才足夠；最後再使用溫水乳化，約比水龍頭流出的水溫再高一點即可，太冷或太燙都不行。

卸妝按摩的手勢也有4個重點要注意：第一步先大面積卸除底妝，用乾燥的雙手掌心沾滿足量卸妝油後，以下巴為基準點，向上往兩側臉頰、向上往眉毛、向上往額頭各畫圓按摩3次；第二步加強T字部位，從額頭中央往太陽穴位置、山根到鼻頭各畫圓按摩3次，鼻翼、人中、下巴等細部以單支手指的指腹再稍加按摩；第三步為眼唇卸妝，上下睫毛以指腹從根部Z字型向尖端按摩，卸除唇妝時一定要先用一手撐住嘴角，再用另一手畫圓按摩，才不會因卸妝時左右拉扯肌膚，導致細部卸妝不夠完全。

使用卸妝油徹底溶解彩妝並乳化沖洗之後，最後再搭配弱酸性的溫和潔顏慕斯或洗面乳再次清潔，即可進行日常保養。要注意的是，卸妝、洗臉、去角質等清潔步驟過多，可能讓肌膚愈洗愈乾、後續保濕更不易，選擇洗卸用品時更要以易沖洗、零殘留感為首要條件。

Curel珂潤是許多人到日本逛藥妝店時必買的美妝品牌之一，Curel潤浸保濕深層乳霜自2014年起連續3年獲得日本＠cosme乳霜類第一名、並列入化妝品名人堂，潤浸保濕深層卸妝凝露也大受歡迎，全新上市的潤浸保濕輕質卸妝油顛覆以往卸妝油的厚重黏膩感，輕油質地更易沖洗，強調溫和洗卸、不殘留，可搭配同系列潔顏慕絲，輕鬆做好卸妝。

Curel潤浸保濕輕質卸妝油（右）搭配同系列潤浸保濕洗顏慕絲，溫和洗卸更清爽。記...
Curel潤浸保濕輕質卸妝油（右）搭配同系列潤浸保濕洗顏慕絲，溫和洗卸更清爽。記者陳立儀／攝影
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