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母親節送禮 居家通路滿千送百 幫你省荷包

2018-04-26 16:28聯合報 記者王韶憶╱即時報導

母親節送禮需求進入高峰，居家通路業者祭出年中慶優惠，消費滿額送現金折價券，精選小家電、餐廚用品通通有折扣，給媽咪一份愛的驚喜也不擔心荷包大失血。

特力屋觀察去年母親節前夕銷售狀況，小家電特別受到青睞，且愈接近母親節買氣愈旺，像是空氣清淨機、按摩枕在2017年5月前2周銷量皆成長超過5成，預期今年母親節檔期小家電類商品銷量也將成長2成以上。迎接母親節，特力屋年中慶活動於4月28日至5月6日展開，全館消費滿3,000元送300元現金折價券；家電商品滿5,000元額外再送100元現金折價券；衛浴商品滿萬折千；廚具櫃體9折優惠。持指定銀行信用卡單筆消費滿20,000元可享18期分期0利率。推薦熱門商品，好比溫水便座、桌上型飲水機等，改善媽媽的生活品質。

HOLA為滿足消費者的孝親心意，5月30日前消費滿3,000元送300元折價券；首六日4月26日至5月1日更加碼消費滿5,000元再送100元折價券吸客。即日起使用指定銀行信用卡，當日單筆消費滿5,000元加送HOLA 100元禮券；分三或六期刷卡消費滿15,000元送HOLA 300元禮券。同步推出德國精品餐廚WMF加購禮，憑HOLA當日不限金額消費發票即可加價購得，最低599元就可把WMF Profi Plus炒／瀝油鍋鏟帶回家，再享HOLA現金回饋100元。

美式家居品牌Crate and Barrel精選系列廚房用具、餐皿餐具，好比由美國米其林三星世界名廚Thomas Keller推薦的All-Clad鍋具、柔美繽紛色彩的Zinnia Blooms餐碗盤系列等。5月14日前，鍋具、刀具商品享單件9折，2件85折優惠；家飾品消費滿3,000元贈200元抵用券；家具消費滿30,000元贈1,500抵用券。

生活工場年中慶開跑，趁優惠時間選購母親節禮物享折扣，全館千樣商品8折起，免費加入會員消費滿2,000元現折200元，新申辦會員首購，贈限量La Deesse紅玫瑰保濕護手霜護手霜；單筆消費滿3,000元再送GoodUse耐熱玻璃圓型三格保鮮盒。另外，購買宅配家具滿萬元，再送家電好物。

無印良品則推出Cafe MUJI限定餐點優惠，包括清燉枸杞冬瓜豬腩排、伯爵紅茶鮮奶油蛋糕、本和香糖焦糖慕斯蛋糕。即日起至5月13日，選購指定午茶優惠組400元起，加贈飲品買1送1券；指定餐點送紅茶歐蕾免費兌換券。

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Panasonic溫水洗淨便座DL-F609TWS，售價9,900元，4月27日至4月29日現折2,000元，限量200台。圖／特力屋提供
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冰晶之心固態冷凝墊系列，消費滿3,000元送水枕頭。圖／生活工場提供
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母親節HOLA年中慶
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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