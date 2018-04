母親節送禮 居家通路滿千送百 幫你省荷包

2018-04-26 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



母親節送禮需求進入高峰,居家通路業者祭出年中慶優惠,消費滿額送現金折價券,精選小家電、餐廚用品通通有折扣,給媽咪一份愛的驚喜也不擔心荷包大失血。

特力屋觀察去年母親節前夕銷售狀況,小家電特別受到青睞,且愈接近母親節買氣愈旺,像是空氣清淨機、按摩枕在2017年5月前2周銷量皆成長超過5成,預期今年母親節檔期小家電類商品銷量也將成長2成以上。迎接母親節,特力屋年中慶活動於4月28日至5月6日展開,全館消費滿3,000元送300元現金折價券;家電商品滿5,000元額外再送100元現金折價券;衛浴商品滿萬折千;廚具櫃體9折優惠。持指定銀行信用卡單筆消費滿20,000元可享18期分期0利率。推薦熱門商品,好比溫水便座、桌上型飲水機等,改善媽媽的生活品質。

HOLA為滿足消費者的孝親心意,5月30日前消費滿3,000元送300元折價券;首六日4月26日至5月1日更加碼消費滿5,000元再送100元折價券吸客。即日起使用指定銀行信用卡,當日單筆消費滿5,000元加送HOLA 100元禮券;分三或六期刷卡消費滿15,000元送HOLA 300元禮券。同步推出德國精品餐廚WMF加購禮,憑HOLA當日不限金額消費發票即可加價購得,最低599元就可把WMF Profi Plus炒/瀝油鍋鏟帶回家,再享HOLA現金回饋100元。

美式家居品牌Crate and Barrel精選系列廚房用具、餐皿餐具,好比由美國米其林三星世界名廚Thomas Keller推薦的All-Clad鍋具、柔美繽紛色彩的Zinnia Blooms餐碗盤系列等。5月14日前,鍋具、刀具商品享單件9折,2件85折優惠;家飾品消費滿3,000元贈200元抵用券;家具消費滿30,000元贈1,500抵用券。

生活工場年中慶開跑,趁優惠時間選購母親節禮物享折扣,全館千樣商品8折起,免費加入會員消費滿2,000元現折200元,新申辦會員首購,贈限量La Deesse紅玫瑰保濕護手霜護手霜;單筆消費滿3,000元再送GoodUse耐熱玻璃圓型三格保鮮盒。另外,購買宅配家具滿萬元,再送家電好物。