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「達文西密碼」丹布朗5月訪台 揭人類「起源」密碼

2018-04-26 03:35聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

達文西密碼」作者丹布朗，5月將攜新作首度來台。時報出版社昨天宣布，丹布朗將配合新書宣傳，於5月24日訪台與讀者見面。

丹布朗以「達文西密碼」掀起全球解碼熱，甚至改寫金氏世界紀錄。在暌違五年的新作《起源》中，他以驚人的科學大膽假設，將人類的起源與人類的命運連結，引發末日恐慌。中文版訂於5月8日上市，4月27日起在網路書店與實體門市全面預購，丹‧布朗並將配合新書出版於5月底訪台。

「我們從哪裡來？我們要往哪裡去？」「人類起源」是歷久不衰的話題，從達爾文，到賈德‧戴蒙、霍金、哈拉瑞等，無不努力破解人類密碼。丹‧布朗在《起源》中提出一個超乎想像、震撼人心的假設，並帶領讀者前往量子生物學的領域，大開眼界。

該書是「羅柏．蘭登系列」第五部，身兼符號學者與冒險家的蘭登，此次冒險的舞台在西班牙。某日，蘭登受邀前往紐約古根漢美術館參加一項重大的發表會，主辦人是未來學家、電腦專家艾德蒙．柯許，他將揭曉一個驚人的新發現，解答人類長久以來關於生存最根本的問題，即將改變人類未來的命運。

發表會一開始，蘭登和數百名受邀的貴賓被演說中精彩的創意吸引，不料主辦人艾德蒙卻遭到暗殺，身陷陰謀的蘭登倉皇逃離。為了破解艾德蒙關鍵文件的密碼，蘭登與古根漢美術館館長安布拉．維達一同前往巴賽隆納，在充斥著現代藝術與神秘的符碼中，遭遇凶險考驗，最後終於在聖家堂內鮮為人知的地下密室，搶救可能永遠消失的艾德蒙新發現。

丹布朗新作《起源》。圖/時報文化提供
丹布朗新作《起源》。圖/時報文化提供
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