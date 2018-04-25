甜點、指彩跨界合作！買指定泡芙送OPI購物金

2018-04-25 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



迎接母親節，拉提莎手工泡芙專賣店以女性為出發點進行跨業合作，除了將於5月起推出最新「茶」口味泡芙，還與美甲品牌OPI & Nail Library異業結合，購買指定組合就送OPI商品購物金，日式甜食加指彩一起帶回家。

來自日本的拉提莎手工泡芙即日起推出清爽系「青森蘋果生乳蛋糕」，犒賞媽媽。由職人手作蜂蜜蛋糕體，內餡選用北海道四葉乳霜為主體，擺入來自青森縣的蘋果切丁，每一口呈現清爽滋味，售價350元。

此外，5月1日起則以茶為主角，推出「台灣鐵觀音烏龍茶泡芙」，內餡為手工採摘之特選一心二葉上等鐵觀音，享受茶香餘韻，每顆65元；同時與辻利茶鋪合作「日本辻利抹茶嫩布丁」，使用傳統石臼研磨城細緻抹茶粉，並經過多重工序，調控茶溫及布丁液溫度，質地滑順，每份68元。

而5月份至拉提莎全台門市購買泡芙繽紛5入禮盒或購買青森蘋果生乳蛋糕1份，即可獲得OPI & Nail Library商品購物金兌換券，持商品購物金兌換券至OPI & Nail Library實體門市消費，可免費兌換OPI迷你如膠似漆類光繚3.75ml乙入或享折抵100元，優惠二擇一。