台日聯手「春之饗宴」 日本東京威斯汀料理長來台客座

2018-04-25 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



位於台北威斯汀六福皇宮的祇園日本料理，一直以來提供精緻的日式會席料理套餐、假日日式Buffet，為帶給熱愛日本料理的老饕們全新驚豔的美食體驗，即日起至4月30日邀請日本東京威斯汀的高級日本料亭〈舞〉料理長岩根和史（Kazushi Iwane），來台擔任客座主廚，並和東京威斯汀同步獻上春季限定會席料理「旬味春宴」，運用當令真鯛、螢烏賊、春鮭等新鮮食材，搭配調味和擺盤，替每份料理妝點春天獨有的季節鮮味。

「旬味春宴」套餐前期工作光是選材的應用和器皿擺盤，就討論了近3周，岩根料理長在套餐開賣前3天抵台親自確認食材，就是希望將最原汁原味的「旬味春宴」毫無保留的在台灣呈現。「旬味春宴」套餐從前菜到甜點共計7道料理，包含清爽的前菜「春之饗宴盛合」、使用費工的湯霜手法呈現外熟內生的「築地真鯛刺身」、選用香魚幼苗料理的「稚鮎天婦羅組合」、最後「鮭魚萬願寺燒」則端出油脂豐厚的春鮭。品嘗完海鮮後，煮物的「黑豚五花角煮」則以台灣純正黑豬肉料理、搭配細魚芥菜炊飯與主廚特製厚揚味噌湯，最後以主廚量身打造四款台灣限定甜品「日式和果子」作為結尾。