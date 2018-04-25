英倫風雙層巴士開進板橋大遠百 玩扭蛋再抽倫敦機票

2018-04-25 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



遠東百貨上半年購物最大檔母親節促銷戰4月26日起至5月13日正式登場，板橋大遠百今年首度祭出超值購物13%、14%、15%回饋，在指定時間刷指定銀行卡，回饋較去年來的更優惠。

板橋大遠百針對大家電、國際精品、化妝品加碼。祭出大家電滿萬送千，「首四日」（4/26～4/29）刷台新卡滿2萬元回饋達13%。國際精

品滿萬送千，「假日」限定刷遠銀卡滿5萬回饋達14%。化妝品滿5,000送500，「5月5日起假日」限定刷花旗卡滿1萬回饋達15%。此外更聯合13大銀行分期刷滿6,000送300享5%優惠。

另外推出HAPPY GO點數200點可兌換100元紅利券、500點兌換250元紅利券。4月26日～4月27日持HAPPY GO卡全館當日單筆消費滿999元，即可兌換「YVONNE COLLECTION摺疊購物袋」等好禮，每日限量700份。

除了購物回饋外，板橋大遠百4月26日起至5月27日還有巨無霸雙層扭蛋巴士現身，按照英國雙層巴士一比一訂製的「英倫風雙層扭蛋巴士」，可以玩扭蛋還可拍美照，5月6日前憑HAPPY GO卡＋全館單筆消費滿5,000元即可兌換「英倫風雙層扭蛋巴士體驗券」1張，每日限量100份。扭蛋最大獎為「台灣-倫敦來回機票」，送消費者體驗英國倫敦魅力，另有iPhone X等獎。

母親節化妝品大戰啟動下殺3.2折，百貨發現今年彩妝持續發燒，彩妝掀起一股清新透徹的裸肌熱潮，粉底成為美妝帶路貨，帶動業績爆發成長23%。眾多愛美女性追求擁有自然薄透的光澤美肌，也讓這類底妝品成為搶新購亮點。板橋大遠百統計截至目前的母親節熱銷底妝，雅詩蘭黛無暇親膚持妝粉底售價1,900元，熱賣上千組，帶動業績成長21%。MAC超持久無暇粉底液售價1,500元，目前已售出上百組，帶動業績成長23%。

除此之外，保養品依舊列入必買清單，像是伊麗莎白雅頓21天霜經典長效保濕組價值4,600元，優惠價1,480元，限量15組。資生堂東京櫃經典百優組價值5,204元，卡友價2,340元，限量30組。植村秀極保濕輕感新客組。價值2,895元，卡友價1,350元，限量30組。