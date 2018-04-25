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BASEL表展／香奈兒、蕭邦 限量加持惹人愛

2018-04-25 09:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

「限量是殘酷的」，沒想到這句話也適用於今年巴塞爾鐘表展上，香奈兒（Chanel）與蕭邦（Chopard）相繼推出獨一無二的表款，反倒更吸引人。

J12 Untitled套表。其一每個設計僅有1只，一共12只，香奈兒解構了1到...
J12 Untitled套表。其一每個設計僅有1只，一共12只，香奈兒解構了1到12的阿拉伯數字，並打散重新排列於表盤上。圖／Chanel提供
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不僅發展有自製機芯的Boy.Friend Skelton鏤空腕表，香奈兒也沒忘了招牌的系列表款，今年J12 Untitled就推出兩款同樣概念的限量表。每個設計僅有1只，一共12只組成一套，表盤乍看之下像是毫無章法的幾何圖案，不過香奈兒則是解構了1到12的阿拉伯數字，並打散重新排列。聽來不難，但為何僅作1只，原因就在於，每一個表盤上的圖案都採用高科技黑、白陶瓷拼貼而成，除了要做到緊密無縫，還要嵌上18K白金線絲，目前僅有香奈兒能做到。另外一款J12 Untitled也是延續解構數字概念腕表，雖沒有陶瓷拼貼的表盤，改利用鍍銠與黑漆呈現，同樣迷人。

香奈兒J12 Untitled腕表，白色高科技精密陶瓷搭配精鋼，鍍銠裝飾，限量1...
香奈兒J12 Untitled腕表，白色高科技精密陶瓷搭配精鋼，鍍銠裝飾，限量1,200只，約18萬4,000元。圖／Chanel提供
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香奈兒J12 Untitled腕表，黑色高科技精密陶瓷搭配精鋼，黑漆裝飾，限量1...
香奈兒J12 Untitled腕表，黑色高科技精密陶瓷搭配精鋼，黑漆裝飾，限量1,200只，約18萬4,000元。圖／Chanel提供
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近距離欣賞J12 Untitled套表，就能清楚看到陶瓷拼貼的效果。圖／Chan...
近距離欣賞J12 Untitled套表，就能清楚看到陶瓷拼貼的效果。圖／Chanel提供
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蕭邦為慶祝Happy Sport系列問世25周年，推出Happy Fish限量腕表，概念源自幽深海水。全新表款承襲了2002年推出的設計，在表盤呈現一尾由金質和珍珠貝母製成的海魚，有著紅玉魚眼，背景則為雪花式鑲嵌漸變藍寶石構成，表鏡下還有7顆滑動鑽石，需耗費30小時方可製作完成。表圈也鑲嵌三種不同切工、交錯排列的鑽石，呈現更柔和的效果。

蕭邦Happy Fish腕表，18K金表殼搭配藍色鱷魚皮表帶，限量25只，價格未...
蕭邦Happy Fish腕表，18K金表殼搭配藍色鱷魚皮表帶，限量25只，價格未定。圖／Chopard提供
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香奈兒專利
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