BASEL表展／泰格豪雅、域峰表 延續經典改裝再登場

2018-04-25 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為是經典，市場接受度高，所以值得賦予新功能或設計。泰格豪雅（TAG Heuer）與域峰表（Favre-Leuba）都不約而同的推出重新改款的系列表款。

2018年是泰格豪雅Carrera系列問世55周年，於是繼去年以自製Heuer 02T機芯加上陀飛輪的表款後，今年則是改推出具GMT兩地時間功能。品牌回歸了1963年的原型表設計，將分鐘和小時計時盤分別設於3時和9時位置，小秒盤位於6時位置，4時30分位置為日期窗，而兩地時間功能則是泰格豪雅首次在自製機芯中加入這項機制。第二時區可透過紅色漆面指針，以及由黑色和藍色陶瓷組成的24小時制刻度表圈指示時間，透過與其相對應的GMT刻度，使讀時更加清楚。