BASEL表展／泰格豪雅、域峰表 延續經典改裝再登場
因為是經典，市場接受度高，所以值得賦予新功能或設計。泰格豪雅（TAG Heuer）與域峰表（Favre-Leuba）都不約而同的推出重新改款的系列表款。
2018年是泰格豪雅Carrera系列問世55周年，於是繼去年以自製Heuer 02T機芯加上陀飛輪的表款後，今年則是改推出具GMT兩地時間功能。品牌回歸了1963年的原型表設計，將分鐘和小時計時盤分別設於3時和9時位置，小秒盤位於6時位置，4時30分位置為日期窗，而兩地時間功能則是泰格豪雅首次在自製機芯中加入這項機制。第二時區可透過紅色漆面指針，以及由黑色和藍色陶瓷組成的24小時制刻度表圈指示時間，透過與其相對應的GMT刻度，使讀時更加清楚。
Raider系列中的Deep Blue腕表，名稱來自Favre-Leuba在70年代的表款，在去年品牌重返表壇後也復興了這經典的潛水表。在此次巴塞爾鐘表展時， Favre-Leuba延續配置立方時標設計、黑藍色單向旋轉陽極氧化鋁和防水達300公尺等特性。最重要的事反映亞洲市場的需求，把表徑從44毫米縮小至41毫米，品牌DNA不變，但適合更多的人配戴。品牌人員透露潛水表一直是Favre-Leuba最受歡迎的表款之一，因此每年都會不斷的革新小細節，讓表款與時俱進。
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