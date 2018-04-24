第二彈！7家飯店母親節蛋糕 還不知選哪個快看

2018-04-24 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



母親節將至，琳琅滿目蛋糕還不知道挑哪一款，繼9間飯店母親節蛋糕後，還有8間母親節蛋糕懶人包再一發，哪一款適合媽媽呢？

#君品酒店

今年君品酒店重現「玫瑰夫人」旗袍蛋糕以及「永恆之愛」、「花」共兩款花系列主題蛋糕，售價980元起。擁有美麗名稱的「玫瑰夫人」，甜點主廚王哲廷發揮巧思，以旗袍外型及大理石紋展現復古感，品嘗得到巧克力慕斯、玫瑰覆盆子奶餡及焦糖杏仁脆片，6吋980元。

「永恆之愛」以香草戚風蛋糕幻化成一束花，花瓣則選用日本白鳳豆、法式奶油製作成天然豆沙餡，6吋售價1,080元。至於「花」則以女性之花為發想，選用口感柔軟的日式巧克力戚風蛋糕為基底，並以和牛牛油提升蛋糕香氣，豆沙餡於蛋糕上以康乃馨、牡丹及玫瑰展現。

3款蛋糕自即日起至5月10日接受預訂，需於取貨前3天訂購，每日限量提供5顆。

#晶華酒店

2013年推出大受好評的「Marquise侯爵夫人蛋糕」，晶華酒店點心房今年再度重現。晶華酒店以法國路易王朝第一美女—龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為主角，展現優雅氣質。

「Marquise侯爵夫人蛋糕」作工繁複，主廚選擇手指餅乾為蛋糕主體，柔軟質感裹上融入茶香風味的馬斯卡邦奶油，接著鋪上烤得香脆的巧克力杏仁脆片，最後結合空運自法國的侯爵夫人人偶模型結合，外層綴以鮮奶油蕾絲擠花。

共有鐵觀音、伯爵奶茶兩種口味，前者裙擺顏色為藍色、黃色、綠色，後者為白色、粉紅色、米色、紅色，蛋糕的長寬高為18x18x26公分、重約1.3公斤。每款售價1,580元，即日起至5月13日在一樓Regent Gift Shop外賣櫃開放限量預購，5月4日可提貨。

#台北福華大飯店

由日籍甜點總監嘉手納慶一「溫柔」母愛特質為靈感發想，推出兩款母親節限定法式蛋糕「溫柔之心Ensemble」、「愛的光芒Aimer」。

「溫柔之心Ensemble」表層以噴砂技法覆蓋38%瑞士巧克力，內餡方面取大吉嶺紅茶及伯爵茶香製成慕斯，夾心則是柳橙原汁及柳橙皮手工製成輕奶油，最底層為輕盈口感之法式海綿蛋糕「傑諾瓦士Genoise」，7吋售價880元。

「愛的光芒Aimer」選用台灣新鮮水果製成百香果泥、芒果泥慕斯，內餡為瑞士38%白巧克力及北海道高梨奶霜、椰子果泥製成的甘納許，散發濃濃熱帶風味，7吋980元。

兩款蛋糕需於提貨3天前預訂，4月30日前享85折早鳥優惠。

#六福Elite Baker

Elite Bakery今年推出兩款蛋糕「典藏香芒慕斯」、「莊園果風舒芙蕾」。其中「典藏香芒慕斯」蛋糕主體以全蛋蒸烤再加入椰漿，蛋糕夾進四種餡料—法國進口百香果果泥奶凍、法國進口芒果醬慕斯、覆盆子果凍及黑巧克力醬佐榛果脆片，並以芒果醬融合白巧克力製作淋面效果，6吋售價1,080元。

「莊園果風舒芙蕾」選用法國進口芒果果泥及澳洲頂級奶油乳酪製成乳酪慕斯，夾進舒芙蕾蛋糕，再鋪上糖漬蘋果片及布列塔尼酥餅，外層選用選比利時31%白巧克力設計淋面，8吋售價1,280元。

兩款蛋糕自即日起至4月30日預購享9折，5月1日至5月13日預購贈保冷袋。

#台北萬豪酒店

台北萬豪酒店推出「獻愛L’amour Maternel」。取名自法文L’amour Maternel，意指母愛。今年選用香脆奶油酥餅為基底，鋪上奶油乳酪、北海道乳酪烤成起司蛋糕；加入法國伊思尼白乳酪製成的輕慕斯、新鮮草莓果泥、覆盆莓果泥慕斯，並塗上鮮紅鏡面，綴上粉紅巧克力、白巧克力製成的三色緞帶花，6吋售價1,080元。

5月1日前訂購享9折優惠，一次購買2個蛋糕享88折。

#裕元花園酒店

點心副主廚林宜嫻今年以「養生」、「在地」為基礎研發出「桂香馨意」，即日起於玫瑰烘焙坊開放預購。

「桂香馨意」以愛心為造型，選用台灣桂花融合白木耳椰子，製成滑順慕斯，再搭上亞麻子杏仁蛋糕、檸檬脆片及鳳梨荔枝凍，並減少鮮奶油、糖用量，打造清新風味。6吋售價880元。

#香格里拉台北遠東