HOLA新型態店插旗中台灣 周末限定特惠好物必搶！

2018-04-24 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



HOLA特力和樂搶攻年輕族群市場，今年展店重心瞄準百坪大的HOLA petite新型態店，腳步持續往南進，於大魯閣新時代設立中台灣首間新型態店，成為全台第六家門市，以選物概念，網羅超過1,500種的居家好物，還有手作體驗課程，把美學帶進生活中。

新型態HOLA petite於中區展店，首家進駐大魯閣新時代，HOLA petite新時代店位於該棟6樓婦幼主題層，擁有超過百坪營業面積，以客廳、臥室、浴室、餐廳四大情境空間演繹商品，主打三大生活提案「舒壓到好眠」、「從下廚到上桌」、「從共聚到休憩」相關商品，超過1,500種選擇，更獨立規畫HOLA petite全台第一個HOLA petite生活學空間，開設常態性手作體驗課程，提供更不同的消費體驗。

HOLA表示，主力客群鎖定26至49歲都會小家庭，預期在商品及服務多元化、賣場人潮聚集雙重優勢下，單店來客數可望較轉型前翻倍成長，業績成長上看三成。