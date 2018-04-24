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HOLA新型態店插旗中台灣 周末限定特惠好物必搶！

2018-04-24 12:48聯合報 記者王韶憶╱即時報導

HOLA特力和樂搶攻年輕族群市場，今年展店重心瞄準百坪大的HOLA petite新型態店，腳步持續往南進，於大魯閣新時代設立中台灣首間新型態店，成為全台第六家門市，以選物概念，網羅超過1,500種的居家好物，還有手作體驗課程，把美學帶進生活中。

新型態HOLA petite於中區展店，首家進駐大魯閣新時代，HOLA petite新時代店位於該棟6樓婦幼主題層，擁有超過百坪營業面積，以客廳、臥室、浴室、餐廳四大情境空間演繹商品，主打三大生活提案「舒壓到好眠」、「從下廚到上桌」、「從共聚到休憩」相關商品，超過1,500種選擇，更獨立規畫HOLA petite全台第一個HOLA petite生活學空間，開設常態性手作體驗課程，提供更不同的消費體驗。

HOLA表示，主力客群鎖定26至49歲都會小家庭，預期在商品及服務多元化、賣場人潮聚集雙重優勢下，單店來客數可望較轉型前翻倍成長，業績成長上看三成。

歡慶開幕，即日起至5月30日，消費享單筆實付滿3,000元送300元折價券。4月27日至4月29日推出周末限定必買商品，好比紫穆純棉印花單人涼被，原價1,290元，特價799元；HOLA菱格白瓷水氧機，原價2,480元，特價999元；Super Cool超涼感兩用平式雙人保潔墊，原價1,880元，特價799元。

HOLA petite新時代店寬敞門面，一走進店內便能感受居家情境氛圍。圖／HO...
HOLA petite新時代店寬敞門面，一走進店內便能感受居家情境氛圍。圖／HOLA提供
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HOLA petite新時代店。圖／HOLA提供
HOLA petite新時代店。圖／HOLA提供
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HOLA菱格白瓷水氧機，原價2,480元，特價999元。圖／HOLA提供
HOLA菱格白瓷水氧機，原價2,480元，特價999元。圖／HOLA提供
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Super Cool超涼感兩用平式雙人保潔墊，原價1,880元，特價799元。圖...
Super Cool超涼感兩用平式雙人保潔墊，原價1,880元，特價799元。圖／HOLA提供
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HOLA於大魯閣新時代設立中台灣首間新型態店。圖／HOLA提供
HOLA於大魯閣新時代設立中台灣首間新型態店。圖／HOLA提供
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全台第一個HOLA petite生活學空間於大魯閣新時代店呈現。圖／HOLA提供
全台第一個HOLA petite生活學空間於大魯閣新時代店呈現。圖／HOLA提供
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HOLA
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