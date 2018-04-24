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帆布鞋穿不膩！Palladium復刻50年經典款

2018-04-24 12:48聯合報 記者曾智緯╱即時報導

帆布鞋幾乎是人手都有一雙的造型單品，而法國軍靴品牌Palladium在今年則推出了50年前，法國五月革命時，大部份的學生都穿著的鞋款。並且找來潮模Jazzelle Zanaughtti等人，合作全新形象短片，延續大膽、不羈、忠於自我的精神。

在50年前，法國五月革命（學運）時，由學子發出對於當時社會議題的不滿，進而走上街頭、表達主張。Palladium便以這樣的時空背景為靈感，將當時學生常穿的Palladium68鞋款為基礎，在今年推出全新的Pallaphoenix系列帆布鞋。延續當時的鞋款外型設計並加強製鞋細節，提供了OG CVS經典軍用帆布和針織鞋面K系列、 OG LTH皮革系列，來向當年的爭取自由的精神致敬。其中的帆布系列，飛機輪胎楦頭，大底採用復古彈力膠底，鞋側包覆斜紋飛機輪胎橡膠，相較於一般帆布鞋更加耐用好走。K系列鞋面採用彈力針織布面加上鞋後襯墊設計，兼具輕盈與透氣特性，鞋舌處的法國國旗設計，呼應崇尚自由精神。

義大利的Superga則與南非珠寶品牌PICHULIK設計師Katherine-Mary Pichulik聯手，賦予帆布鞋嶄新的風格，而這也是品牌首次跨入珠寶市場推出聯名鞋款。PICHULIK將強烈異國風的設計、編織繩和大量的鉚釘裝飾帶入鞋款，表現布魯克林區街頭文化或是地中海的悠閒氣氛。

Palladium Pallaphoenix OG CVS經典軍用帆布系列鞋，約...
Palladium Pallaphoenix OG CVS經典軍用帆布系列鞋，約1,680元。圖／Palladium提供
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Superga與南非珠寶品牌PICHULIK聯名帆布鞋，約2,980元。圖／嵥傑...
Superga與南非珠寶品牌PICHULIK聯名帆布鞋，約2,980元。圖／嵥傑國際提供
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潮模Jazzelle Zanaughtti演繹Palladium Pallaph...
潮模Jazzelle Zanaughtti演繹Palladium Pallaphoenix OG CVS經典軍用帆布系列鞋，約1,680元。圖／Palladium提供
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Palladium Pallaphoenix 針織鞋面K系列鞋，約1,680元。...
Palladium Pallaphoenix 針織鞋面K系列鞋，約1,680元。圖／Palladium提供
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Palladium Pallaphoenix OG LTH皮革系列鞋，約2,68...
Palladium Pallaphoenix OG LTH皮革系列鞋，約2,680元。圖／Palladium提供
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