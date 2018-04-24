退而不休人生不斷線 爸媽開創精彩第二人生的圓夢法寶

2018-04-24 14:44 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

有夢最美！每個人都會有自己的夢想，從小學的作文題目：未來的夢想，小孩的純真夢想、到青少年的年少輕狂與無懼無畏，中年的現實掙扎與成熟蛻變，你是否還記得自己的夢想呢？實際走上街頭，訪問每個人的夢想，大家都侃侃而談，想要賺大錢、想走遍世界各地、想要開一間自己的店、想要當一位熱情的咖啡師、想要自己的家，眼神迸發出熱情與衝勁，一步一步的進行與完成中，看到的是希望與未來。這時接著問，「你有想過父母的夢想嗎？」，大家開始尷尬一笑，可能不知道，或是這些夢想中似乎主角已不是父母自己，父母被遺忘的夢想到底是什麼呢？一直以來的旅行夢、滑雪的心願、哈雷重機的街頭飆馳，流著眼淚想起開間庭園咖啡廳的嚮往。這些夢想隨著父母的年紀增長，漸漸被埋藏，覺得老了、體力不足了、沒時間了，想歸想，卻多被藏在心中而徒留遺憾。

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父母也不例外，父母為了孩子捨棄了許多自己的夢想，現在讓孩子為父母的夢想出一臂之力！無論是出國旅遊、享受美食、欣賞音樂，甚至陪伴孫子長大，重點是要擁有充沛體力，保持身心健康，才能達成這些願望。爸媽的精采第二人生，圓夢法寶要能提供源源不絕的體力與精神！

隨著父母年紀漸增，這些曾經在父母心中的夢想是否已經被遺忘。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

體力衰弱常見的徵兆 從小細節注意家中長者

有8成的長者因為體力衰弱的問題，而無法追求夢想，有高達6成的長者夢想是旅遊，因為擔心體力不足，而不敢實現。在走樓梯或爬坡時候變得緩慢，轉瓶蓋很難扭開，甚至幾乎轉不開，或是當長輩走路或是坐下時需要他人攙扶，也是體力衰退的象徵，最後則是數字上面可以觀察出來的，當體重過輕過瘦，也就是BMI值小於18.5的時候，也容易產生體力衰退的現象。

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亞培安素 提供均衡的三大營養素，依據人體健康需求，將所需的各種營養，重新組合而成的特殊營養品，比市售的牛奶提供更多人體所需之營養素，全面均衡補充身體所需營養。它的特性包括，含有人體所需蛋白質、脂肪、碳水化合物與28種維生素礦物質及優質蛋白質，清爽的原味能適合亞洲人不喜好太甜的飲品需求，搭配好的脂肪組態等專業營養配方，最後還有中鏈三酸甘油脂(MCT)，可方便被身體吸收利用。醫學證明連續90天內喝安素，只要每天飲用2杯，就能增強體力，讓長輩追求夢想永遠不晚。

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讓家中的長輩能圓夢 透過增強體力就輕鬆達成

不要讓父母的夢想隨著體力流失進而澆熄熱情，別讓無法追求的夢想成為父母退休之後心中的遺憾，坐而言不如起而行，想要早日達成行動自如的目標，就從現在開始，讓長輩每天補充2杯 安素 ，讓體力滿分、更有成就感，把那些曾經丟棄、遺忘的夢想都一一找回並實現它吧！

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