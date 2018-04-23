新色 新配備 夏季前哨戰大車拚

2018-04-23 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



進入夏季銷售前哨戰，車廠紛紛推出升級後的新年式車款，除了增加全新配備外，更新增車色，提供消費者不同選擇。

TOYOTA SIENNA從2016年正式由總代理和泰汽車導入台灣市場以來，透過美國原廠全新車源、原廠車輛品質保證、4年12萬公里原廠保固條件及原廠優質服務等安心保證，上市至今廣受消費者的肯定。

2018年式的SIENNA提供6種車型、售價從198萬元起。除了導入「Keen Look」家族風貌，全車系更標配TSS主動式安全防護系統，LIMITED車型更搭配PVM環景影像輔助系統，全方位守護消費者安全。此外，為提升用車便利性，全車系標配「Drive+隨行駕駛系統」附3D導航、藍牙通訊等功能，展現豐富而直覺的操作體驗。

剛於上個月紐約車展中發表2019年式小改款的Mazda CX-3，火速在台發表，即日起以78.9萬起展開接單，其中SKY-G 2.0汽油車型將於6月正式交車、SKY-D 1.8柴油車型則在9月起開始交車。

其中，汽油車型同樣搭載2.0升四缸汽油動力，具備156hp/21.0kgm動力表現，搭配六速手自排變速系統並配置運動化換檔模式，另外新增全新1.8升柴油動力，動力表現為116hp/27.5kgm，搭配六速手自排變速系統。

除了外內質感進化，CX-3更新增MRCC全速域主動車距控制巡航系統，可於時速0~145km/h的範圍內作動，在走走停停的路況中能配合車陣移動，依駕駛者的設定自動跟上前車，能有效降低駕駛負擔並降低事故機率；BSM盲點偵測系統（附RCTA後車警示功能）則偵測車後50公尺的左右後視鏡視野盲點區域，讓駕駛者能夠享受完善的安全防護。