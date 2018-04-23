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母親節送什麼禮？吃頓大餐 最受歡迎

2018-04-23 21:28經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

母親節該送什麼禮？ 根據網路調查，請偉大的媽媽吃一頓大餐，是最實際的選項；另外，展現心意的蛋糕，位居前三名。竹湖暐順麗緻文旅精心規劃「寵愛媽咪—母親節饗宴」，帶媽媽品嚐麗緻天香樓杭州風味料理，甜蜜獻上6吋限定蛋糕，再送上一束康乃馨。

竹湖暐順麗緻文旅「 馥麗坊」推出兩款母親節限定蛋糕，4月30日前搶先預購享早鳥9折優惠。甜蜜獻禮6吋『天使心』，香草戚風蛋糕加上草莓慕斯，散發出淡淡的草莓香，酸酸甜甜的綜合莓果層次變化豐富。另一款6吋『凡妮莎』，手工打造玫瑰花造型，以布列塔尼塔皮為底，幕斯與巧克力搭配迴盪在口中，讓人忍不住一口接一口。預購電話:03-571-5888轉2107 馥麗坊。

帶媽媽品嚐麗緻天香樓杭州風味小吃，包括:：蘇杭筑碟六饈皿、上湯琥珀帝王蟹、杭式手圓老鴨寶、經典名菜東坡肉，西湖琉璃流星斑，餐後再給媽媽養顏聖品-燕窩雪蛤燉紅棗露，十道美食佳餚寵愛媽咪。考量不同家庭需求，主廚特別準備十人份及六人份桌宴，溫馨獻情。凡預訂母親節桌宴者，贈送用餐每位媽媽康乃馨一束、柳橙果汁暢飲。獨家加碼，十人桌宴特別獻禮，精選紅酒一瓶。

想吃異國料理的媽媽，可以選擇麗緻巴賽麗『法式海陸饗宴Semi-Buffet』半自助式午餐/晚餐，由主廚團隊結合當季食材，精心打造十二款全新海陸主餐，選好最愛的一道主食，即可無限享用琳瑯滿目的自助吧，價格NT 680-1280元，從健康沙拉吧、開胃美食、精選湯品、海鮮總匯、到手工甜點吧，法國原裝進口的Häagen-Dazs冰淇淋，母親節活動期間，五月第一週、第二週週末午間以及晚間時刻，四人同行，一位母親免費。

竹湖暐順麗緻文旅天香樓杭州風味小吃。業者／提供
竹湖暐順麗緻文旅天香樓杭州風味小吃。業者／提供
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竹湖暐順麗緻文旅「 馥麗坊」推出母親節限定蛋糕—6吋天使心。業者／提供
竹湖暐順麗緻文旅「 馥麗坊」推出母親節限定蛋糕—6吋天使心。業者／提供
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竹湖暐順麗緻文旅「 馥麗坊」推出母親節限定蛋糕—6吋凡妮莎。業者／提供
竹湖暐順麗緻文旅「 馥麗坊」推出母親節限定蛋糕—6吋凡妮莎。業者／提供
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竹湖暐順麗緻文旅巴賽麗「法式海陸饗宴Semi-Buffet」半自助式午餐/晚餐。...
竹湖暐順麗緻文旅巴賽麗「法式海陸饗宴Semi-Buffet」半自助式午餐/晚餐。業者／提供
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