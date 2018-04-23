母親節送什麼禮？吃頓大餐 最受歡迎

2018-04-23 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



母親節該送什麼禮？ 根據網路調查，請偉大的媽媽吃一頓大餐，是最實際的選項；另外，展現心意的蛋糕，位居前三名。竹湖暐順麗緻文旅精心規劃「寵愛媽咪—母親節饗宴」，帶媽媽品嚐麗緻天香樓杭州風味料理，甜蜜獻上6吋限定蛋糕，再送上一束康乃馨。

竹湖暐順麗緻文旅「 馥麗坊」推出兩款母親節限定蛋糕，4月30日前搶先預購享早鳥9折優惠。甜蜜獻禮6吋『天使心』，香草戚風蛋糕加上草莓慕斯，散發出淡淡的草莓香，酸酸甜甜的綜合莓果層次變化豐富。另一款6吋『凡妮莎』，手工打造玫瑰花造型，以布列塔尼塔皮為底，幕斯與巧克力搭配迴盪在口中，讓人忍不住一口接一口。預購電話:03-571-5888轉2107 馥麗坊。

帶媽媽品嚐麗緻天香樓杭州風味小吃，包括:：蘇杭筑碟六饈皿、上湯琥珀帝王蟹、杭式手圓老鴨寶、經典名菜東坡肉，西湖琉璃流星斑，餐後再給媽媽養顏聖品-燕窩雪蛤燉紅棗露，十道美食佳餚寵愛媽咪。考量不同家庭需求，主廚特別準備十人份及六人份桌宴，溫馨獻情。凡預訂母親節桌宴者，贈送用餐每位媽媽康乃馨一束、柳橙果汁暢飲。獨家加碼，十人桌宴特別獻禮，精選紅酒一瓶。