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威尼斯VR大獎作品《沙中房間》　首度在紐約公開首映

2018-04-23 20:04聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

由美國傳奇音樂家蘿瑞．安德森及台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的虛擬實境互動作品《沙中房間》（La Camera Insabbiata），繼獲得第74屆威尼斯影展虛擬實境最佳體驗大獎後，將在4月20至28日在今年紐約翠貝卡影展中的「虛擬遊樂場」單元中發表，是得獎後首次在紐約公開展出。

《沙中房間》曾以原版《粉筆之房》在美國麻州當代美術館展出，之後延伸為目前的版本。作品由8個獨特的房間所構成，以三維抽象的方式，挑戰觀眾對既有時間、空間與感官的認知，讓觀眾透過影像化的手持裝置，飛梭在由文字、圖像、符號、聲音與記憶所構成且不斷重組的無限空間中。

觀眾在體驗時可以「看見」自己的聲音凝結成雕塑，不但能看見其中的變化，敲擊雕塑時也能聽見前人的留音，在聲音記錄與播放過程中，感受到時間的歷史性及感官跨界的可能性。

黃心健擅長融合數位科技與傳統藝術，與蘿瑞．安德森已有20多年的合作經驗。在文化部跨域合創計畫的支持下，兩人從2016年起開始發想《沙中房間》，在各種實驗中嘗試以VR為載體，將藏傳佛教「中陰身」（Bardo）死後49天，人的意識與記憶會消散在宇宙之中的生死觀放進作品中，透過擦過的黑板比喻人殘留的記憶，進而探討死亡與回憶。

文化部表示，紐約翠貝卡影展是美國知名度最高的影展之一，近年來為因應虛擬實境科技趨勢以及跨界敘事等發展，增設虛擬實境、電子遊戲等單元。奧斯卡導演凱薩琳畢格羅、葛萊美獎音樂人約翰傳奇，都曾帶著他們的VR新片在影展中亮相。《沙中房間》後續也將在加拿大蒙特婁Phi Centre藝術中心、澳洲荷伯特冬季藝術節等地展出。

《沙中房間》透過擦過的黑板比喻人殘留的記憶，進而探討死亡與回憶。圖／文化部提供
《沙中房間》透過擦過的黑板比喻人殘留的記憶，進而探討死亡與回憶。圖／文化部提供
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紐約文化部美術館
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