讓寶寶在肚中賞名畫 美術館對孕婦推胎教藝術教育

2018-04-23 03:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國外調查指出，博物館主要觀眾為35歲以上，35歲以下觀眾嚴重流失。為了拉近跟新世代觀眾的距離，近年台灣大小博物館針對學子各出奇招搶客，希望讓學生在就學時期便養成上博物館的習慣。國外甚至有美術館鎖定孕婦進行「胎教藝術教育」，讓孩子還沒落地便成為博物館觀眾。

當代藝術門檻高，難以吸引學子進美術館看展？那麼，乾脆把展覽「宅配」到校。台北當代藝術館推出別出心裁的「當代藝術宅急便」，每推出一項展覽，各級學校都可以預約藝術家或該展工作人員，親赴學校演講，向師生介紹展覽。

當代館教育推廣與發展行銷組組長高慈敏指出，「當代藝術宅急便」推出後回響熱烈，每一檔展覽都有多所學校預約「宅配」。預約學校以大學最多，高中、國中也不少，甚至國小也來預約。據了解，不少美術館也打算跟進這項「宅配」服務，讓藝術家親自到校服務，跟新世代觀眾面對面接觸。

行動車也是博物館提供「宅配」服務的方式。包括國立歷史博物館和國立台灣史前文化博物館，近日紛紛推出行動車服務，將館藏精華濃縮於一部車子中，全台跑透透。

史博館的「鈔跑抵家」行動車四月起跑，半年內將跑遍苗栗十所國小，展示史博館聞名世界的錢幣紙鈔收藏。參觀者還可自己動手設計鈔券圖案、體驗新台幣100萬元的重量、以及測驗自己是那一類的「消費者」。

史前館則在三月推出「數位文創教學行動車」，裝載3D印表機、列印筆與AR互動繪本深入偏鄉學校。史前館展示教育組邱瓊儀表示，行動車透過遊戲與創作探索史前文化，為期一個月的活動，共計有十五所學校受惠。

「策展」是博物館的核心能力，對一般人而言卻相當陌生。國立台灣歷史博物館和台南瀛海中學去年合作「我是策展人」課程，不僅將博物館展場延伸至學校，也讓學校把教室延伸到博物館。

台史博表示，此一課程由博物館與學校共同規劃，以新住民為主題。台史博引導學生從觀察身邊的新住民開始，接著提問、創造故事、發展主題，並透過實際的田野調查蒐集素材，最後思考如何將想表達的故事以展覽呈現。最後完成的展覽「我身邊的新台灣人特展」，四月在台史博湖畔教室展出。

普希金美術館是俄羅斯第二大美術館，以法國印象派收藏聞名。館長瑪麗娜（Marina Devovna Loshak）指出，普希金美術館非常重視和新世代的連結。周六是博物館最重要的日子，他們在這一天為學童開發了上百種課程，希望吸引學童進美術館，把看展當成日常生活的習慣。

普希金美術館甚至為孕婦量身打造「胎教藝術課程」。瑪麗娜指出，許多畫作有平靜心靈、沉澱煩躁的療癒效果，非常適合孕婦觀賞，效果不輸給坊間常見的「胎教音樂」。因此，普希金選擇館中具療癒效果的畫作，讓藝術和醫學學者跨界合作，為孕婦打造專門藝術課程，讓她們在懷孕期間進美術館賞畫，用藝術薰陶下一代。