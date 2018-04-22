休旅新人生 國產車「安全」搶客

2018-04-22 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



國產休旅競爭激烈，各品牌無不費盡心思爭取消費者青睞， Ford針對當家休旅Kuga推出時尚影音型車款，舊換新即享82.8萬元限量優惠；Mitsubishi Outlander則樹立安全新標準，是國產唯一全車系標配ACC+FCM的休旅車款。

Ford本月份推出Ford Kuga EcoBoost 180時尚影音型，搭載EcoBoost 180渦輪增壓汽油引擎，以1.5升的小排氣量打造低稅金及一級能源效率的優勢，同時提供強悍的182匹最大馬力及24.5公斤米扭力峰值，在節能與動力上達到完美的平衡。

Ford Kuga EcoBoost 180時尚影音型車艙配置全景電動天窗及智能影音系統，提供8吋高解析度螢幕、內建Navi導航系統、可預先600公尺偵測前方測速照相機的提示機制、1080p行車記錄器及四眼式倒車雷達與倒車顯影，提供警示音及120度廣角畫面，並顯示停車輔助線。在主被動安全防護上，配置7具SRS輔助氣囊及24項主被動安全配備，為消費者打造幸福休旅新人生。

中華三菱針對當家國產休旅Mitsubishi Outlander做出精簡編成，原本分為典藏、安全、魅力、尊貴、旗艦、旗艦七人座等車型，即日起取消典藏及魅力兩種車型，車系編成精簡為安全、尊貴、旗艦、旗艦七人座等四個車型。安全型更從本來的91.5萬售價降低至89.9萬，成為最新入門車型，也讓全車系都標配有ACC＋FCM等高科技主動安全。