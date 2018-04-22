夏日省電再進化 買Panasonic空調好禮5選1

2018-04-22 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



天氣轉熱，不僅全台用電量開始增加、供電漸漸吃緊，電價也正式調漲，想要享受涼爽室內溫度又不想為了電費傷腦筋的話，可得趕快換上符合CSPF能效一級的省電空調，輕鬆享受擁有健康舒適好空氣的居家生活。

今年Panasonic空調系列，壓縮機皆為Panasonic原廠製造的新品，除了強調省電更升級、具備19分貝超靜音標準之外，更宣示全面擴大搭載nanoe淨化科技與ECONAVI智慧節能科技技術的商品陣容。同時，因應今年度能源標示轉換，Panasonic家用空調全系列更全面更新達到CSPF能效一級。

Panasonic空調的ECONAVI智慧節能科技有人體、日照雙感應，配合人數、位置、活動量及室外日光強弱，主動調整最舒適的氣流及溫度，營造舒適空間的同時，還能再省下32%的電力，CSPF能效優於一級標準。獨家的nanoe X健康淨化科技，更可主動分解PM2.5，抑菌除臭更快速，全方位打造健康舒適的居家空氣。