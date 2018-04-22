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《只有大海知道》故事發酵 募資不到一周達4成目標

2018-04-22 16:23聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

《只有大海知道》是一部講述蘭嶼孩子參加一場原住民歌舞比賽，因而重新認識自己的故事，電影製作耗費6年。為了同時促成能在蘭嶼及台北舉行首映，拍攝團隊於19日展開募資計畫，預計募到80萬元。沒想到這齣感人的故事在社群之間發酵，短短4天，迄今已募得32萬元，距離目標只剩6成。

導演崔永徽說，「2012年，因緣際會下我拜訪了蘭嶼。原本以為那是一趟可以抒發壓力的旅行，沒想到卻在蘭嶼，遇見了一個讓我投入6年心力的故事。」。

2006年，一位立志到蘭嶼椰油國小任教的老師顏子矞，為了讓孩子有機會多接觸小島之外的世界丶開拓眼界並培養自信心，他開啟了達悟傳統歌舞隊的計畫，並且打算帶著孩子跨海參加一場全國比賽。

崔永徽說，當她第一次踏上蘭嶼這小島，就愛上了小島和小島上的人。聽聞顏子矞老師和椰油國小舞蹈隊的故事，便決心要透過這個故事拍出屬於大海子民的生活情懷。

「老師，那個丁字褲是老人在穿的，如果要穿丁字褲上台，我們寧可穿內褲！」，這樣的話語，從蘭嶼孩子的口中吐出，卻沉重地打進顏子矞的內心。蘭嶼的孩子在學校裡接受以漢民族意識為核心的教育，漸漸拉遠了與傳統生活文化的距離。這樣沉痛又真切的現實，讓他更堅定要帶孩子重返傳統文化。

之後椰油國小舞蹈隊在師生共同努力以及部落族人長輩的支持協助下，連續好幾年在台灣的舞台上贏得佳績。為了把這個故事拍出來，拍攝團隊經歷訪察、田調、蒐集資料、劇本撰寫丶演員開發培訓等過程。甚至在暑假創辦兒童影像表演體驗營，即使遇到颱風天也不間斷，數個場景嚴重毁傷，劇組面臨幾乎要斷糧的危機。

「拍出這部電影是我們發下的願，也是我們對蘭嶼的一份承諾，任何辛苦過程和挑戰都無法讓我們萌生退意，我們在沒路中繼續找路走，一步一步往前進丶慢慢實踐。」崔永徽說，參與電影的演員，他們的認真投入與生命能量，讓團隊每一個人受到很大的激勵。

為達成在蘭嶼及台北舉行首映的夢想，募資計畫從4月19日上線，迄今短短4天，已有212人響應，獲得32萬5100元資金，達成目標的4成，距離結束還有28天，要達成目標並非難事。若順利募資成功，團隊預計將把27％用在首映會人事成本：13%用於回饋品製作成本；60%作為首映會硬體成本。

崔永徽說，我們夢想搭起一座的舞台，由蘭嶼的飛魚子民親自站上這個舞台，演繹屬於自己的生命故事；並期望，能夠用這部電影為達悟／雅美族的孩子發聲，也為小島發聲，讓世人重新看見一個不為人知的蘭嶼。透過這場尋根之旅，希望所有人明白，真正需要的不是丟棄自己、模仿他人，而是回頭看自己獨一無二的價值。

《只有大海知道》是一部講述蘭嶼孩子因參加一場原住民歌舞比賽，因而重新認識自己的故...
《只有大海知道》是一部講述蘭嶼孩子因參加一場原住民歌舞比賽，因而重新認識自己的故事。圖／取自《只有大海知道》首映會集資計畫
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《只有大海知道》是一部講述蘭嶼孩子因參加一場原住民歌舞比賽，因而重新認識自己的故...
《只有大海知道》是一部講述蘭嶼孩子因參加一場原住民歌舞比賽，因而重新認識自己的故事。圖／取自《只有大海知道》首映會集資計畫
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蘭嶼電影

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